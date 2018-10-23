Un occhio al campo, dove la Reggina prosegue il suo percorso altalenante in questo avvio di stagione, un altro rivolto a quanto accade all’Oreste Granillo. Da giorni hanno avuto inizio i lavori di sostituzione della bullonatura con il completamento già avvenuto dei due piloni e da questa mattina, invece, le gru si sono spostate sulla trave che sostiene la copertura, così come si può notare dalla foto.

E’questa la parte che viene ritenuta più impegnativa, bocche cucitissime riguardo la consegna dei lavori. Non ci si sbilancia più, ma quello che possiamo azzardare è che qualora non si facesse in tempo per il match di sabato contro la Juve Stabia, cosa assai probabile, quasi sicuramente la Reggina potrà fare ritorno al Granillo per l’incontro del 10 novembre con la Paganese.

In mezzo, è bene ricordare che a completamento dei lavori, dovrà essere la Commissione di Vigilanza a dare il definitivo ok per l’agibilità.