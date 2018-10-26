Granillo: comune, stato di avanzamento dei lavori
Il Comune precisa che i lavori sul Granillo procedono secondo cronoprogramma e si riserva di illustrare l'intero iter a procedimento concluso
26 Ottobre 2018 - 16:42 | di Eva Curatola
I lavori che interessano la sicurezza dello stadio Granillo procedono secondo cronoprogramma.
L’ amministrazione comunale continuerà costantemente a comunicare gli stati di avanzamento delle opere in corso.
Ad esito del procedimento ci si riserva di fornire e illustrare quanto necessario al fine di poter contribuire a ripristinare la corretta ricostruzione dei fatti e delle diverse fasi che hanno interessato l’ intero iter.
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