Il Comune precisa che i lavori sul Granillo procedono secondo cronoprogramma e si riserva di illustrare l'intero iter a procedimento concluso

I lavori che interessano la sicurezza dello stadio Granillo procedono secondo cronoprogramma.

L’ amministrazione comunale continuerà costantemente a comunicare gli stati di avanzamento delle opere in corso.

Ad esito del procedimento ci si riserva di fornire e illustrare quanto necessario al fine di poter contribuire a ripristinare la corretta ricostruzione dei fatti e delle diverse fasi che hanno interessato l’ intero iter.