Dopo la gara con la Vibonese e il rinvio del campionato, l'amministrazione lavora per rendere il campo praticabile e gradevole in vista della prima in casa

Il manto erboso del Granillo cambia giorno dopo giorno aspetto. La decisione di rinviare il campionato che soprattutto per le società ha creato malumori e polemiche, è diventata essenziale per il recupero di un rettangolo di gioco che contro la Vibonese si era presentato in condizioni precarie.

L’amministrazione comunale da qualche settimana lavora per renderlo oltre che praticabile anche gradevole dal punto di vista estetico e dell’impatto.

Non erano mancate le lamentele del tecnico Cevoli subito dopo la gara di Coppa Italia e quelle del Ds Taibi qualche giorno addietro per un campo che aveva limitato parecchio la possibilità di sviluppo di gioco della squadra. Per la prima di campionato in casa sarà sicuramente un bel vedere. Seguiranno gli interventi sui sanitari.

Queste invece le immagini di qualche settimana fa: