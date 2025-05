Gravina: ‘Sampdoria in C perdita incredibile per il calcio di A e B. Avrà modo di poter risalire’

Sampdoria retrocessa in serie C con una situazione debitoria pesante, una ristrutturazione del debito in atto che invece prevedeva la promozione in serie A e le reazioni immediate come quella del noto giornalista Paolo Ziliani con accuse precise nei confronti del sistema e più precisamente del presidente della Figc Gravina il quale, invece, sulla squadra blucerchiata ha dichiarato all’Ansa:

Le dichiarazioni del presidente Gravina

“Una perdita incredibile per il calcio sia di serie A che di B”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando a margine di un evento Special Olympics la retrocessione della Sampdoria in Serie C. “Nell’arco di due anni, una società così storica, credo che apra una ferita nel racconto dei valori del nostro sport. Ma le leggi del calcio sono queste, non sempre è tutto scontato. Dispiace ma siamo convinti che una società così blasonata avrà modo di poter risalire in tempi molto rapidi“.