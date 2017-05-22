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G&T Day Calabria 2017, alla scoperta del patrimonio geologico e delle aree protette

Dal 26 al 28 maggio mostra, convegno ed escursioni per scoprire il patrimonio geologico della Calabria e le sue aree protette

22 Maggio 2017 - 13:15 | di Federica Geria

L'Aspromonte, tema del forum Anima e cultura, e dei geositi del G&T Day Calabria 2017

L’Associazione Italiana di Geologia e Turismo è nata per valorizzare il patrimonio geologico italiano ai fini di un turismo culturale qualificato. Per conseguire questo obiettivo promuove attività culturali e turistiche che favoriscono un rapporto sostenibile con la natura, sviluppando la curiosità e la consapevolezza dell’ambiente, collegando la geodiversità con temi biologici, sociali e culturali. I delegati ed i soci dell’Associazione Geologia & Turismo sono impegnati nella diffusione di questi obiettivi in una iniziativa comune a scala nazionale: il G&T day. Come ogni anno, il G&T day 2017 rimarca il valore educativo della geologia e coinvolgerà Musei, Parchi e Geoparchi italiani che condividono la finalità di valorizzare il patrimonio geologico. Il G&Tday gode del patrocino dei Geoparchi Italiani e di EuroGeoSurveys, il sistema dei servizi geologici europei.

G&T Day Calabria 2017: Alla scoperta del patrimonio geologico e delle aree protette della Calabria

Venerdì 26 maggio: mostra, volume e interventi

Venerdì 26 maggio – h 17 – Home for creativity

Presentazione della mostra e del volume ‘Il paesaggio geologico della provincia di Cosenza’, realizzati con il contributo erogato dal Ministero dei beni e delle attività culturali – Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il diritto d’autore.

Modera

  • Donatella Cristiano – Università della Calabria

Saluti

Interventi

  • Giovanni Salerno – Delegato Regione Calabria G&T: Attività G&T per la valorizzazione del patrimonio geologico
  • Luigi Bloise – Parco Nazionale del Pollino: L’esperienza del Geoparco del Pollino
  • Sabrina Santagati – Parco Nazionale dell’Aspromonte: Il patrimonio geologico del Parco dell’Aspromonte: il percorso di candidatura alla Rete Globale dei Geoparchi UNESCO
  • Gianluca Robertelli – Geologinsieme (Resp. Soccorso Speleo Calabria SASC): Speleoloturismo tra scienza, tecnica e archeologia

H. 20 – Aperitivo

Le escursioni del 27 e 28 maggio

  • Sabato 27 Maggio – ore 9: Escursione Pietra Campanara, cuspide di roccia erosa dal tempo posta a guardia della valle dell’Argentino
  • Domenica 28 Maggio – ore 9: Escursione La vallata delle grande pietre e i geositi dell’Aspromonte

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Parco Nazionale dell’Aspromonte Cultura
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