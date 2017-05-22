L’Associazione Italiana di Geologia e Turismo è nata per valorizzare il patrimonio geologico italiano ai fini di un turismo culturale qualificato. Per conseguire questo obiettivo promuove attività culturali e turistiche che favoriscono un rapporto sostenibile con la natura, sviluppando la curiosità e la consapevolezza dell’ambiente, collegando la geodiversità con temi biologici, sociali e culturali. I delegati ed i soci dell’Associazione Geologia & Turismo sono impegnati nella diffusione di questi obiettivi in una iniziativa comune a scala nazionale: il G&T day. Come ogni anno, il G&T day 2017 rimarca il valore educativo della geologia e coinvolgerà Musei, Parchi e Geoparchi italiani che condividono la finalità di valorizzare il patrimonio geologico. Il G&Tday gode del patrocino dei Geoparchi Italiani e di EuroGeoSurveys, il sistema dei servizi geologici europei.

G&T Day Calabria 2017: Alla scoperta del patrimonio geologico e delle aree protette della Calabria

Venerdì 26 maggio: mostra, volume e interventi

Venerdì 26 maggio – h 17 – Home for creativity

Presentazione della mostra e del volume ‘Il paesaggio geologico della provincia di Cosenza’, realizzati con il contributo erogato dal Ministero dei beni e delle attività culturali – Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il diritto d’autore.

Modera

Donatella Cristiano – Università della Calabria

Saluti

Domenico Pappaterra – Presidente Parco Nazionale del Pollino

Giuseppe Bombino – Presidente Parco Nazionale dell’Aspromonte

Franco Rossi – Assessore Urbanistica Regione Calabria

Francesco Fragale – Presidente Ordine dei Geologi della Calabria

Interventi

Giovanni Salerno – Delegato Regione Calabria G&T: Attività G&T per la valorizzazione del patrimonio geologico

Luigi Bloise – Parco Nazionale del Pollino: L’esperienza del Geoparco del Pollino

Sabrina Santagati – Parco Nazionale dell’Aspromonte: Il patrimonio geologico del Parco dell’Aspromonte: il percorso di candidatura alla Rete Globale dei Geoparchi UNESCO

Gianluca Robertelli – Geologinsieme (Resp. Soccorso Speleo Calabria SASC): Speleoloturismo tra scienza, tecnica e archeologia

H. 20 – Aperitivo

Le escursioni del 27 e 28 maggio