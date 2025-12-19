Sotto l’albero, il gusto della tradizione: tutti i torroni e i petrali di Villa Arangea

Ogni morso è una carezza avvolgente, una dolce magia che si rinnova ogni anno e che sa, inevitabilmente, di casa. Scopri tutte le specialità disponibili

Il Natale è il momento dell’anno in cui la casa si riempie di calore, risate e profumi familiari. Ogni angolo racconta una storia, ogni piatto una tradizione che si tramanda da generazione a generazione. E cosa c’è di più affettuoso e familiare di un buon dolce natalizio? Villa Arangea, il laboratorio artigianale di Reggio Calabria gestito dall’Emily’s Group, porta nelle case reggine e non solo, l’autentico gusto del Natale, con torroni e petrali che racchiudono tutta l’emozione e il calore delle festività.

Leggi anche

Petrali: un dolce che racconta il Natale di casa

I petrali sono un simbolo del Natale reggino. Tradizionali e inconfondibili, questi dolci sono realizzati con ingredienti di qualità, per mantenere intatta la loro bontà. La ricetta è semplice, ma la sua storia è un abbraccio che dura nel tempo.

Villa Arangea offre una selezione di petrali che accontentano tutti i palati. La tradizione li vuole ripieni di fichi, ma gli amanti della nutella li preferiscono con il cuore morbido della famosa crema.

Entrambe le versioni sono ricoperte di cioccolato bianco o fondente, per una combinazione da veri golosi.

Ogni petrale è un piccolo morsetto di casa, che porta con sé il profumo della tradizione calabrese e la dolcezza del Natale.

Torroni di Villa Arangea: la tradizione che non ha mai fine

Il torrone è il dolce del Natale che unisce tutti. A Villa Arangea, la tradizione dei torroni di Reggio Calabria viene celebrata con una selezione che racconta i sapori della terra e il calore del Natale. Ogni morso è una carezza avvolgente, una dolce magia che si rinnova ogni anno.

Villa Arangea propone torroni per tutti i gusti:

Tramonto sullo Stretto ;

; Bacio bianco, Bacio gianduia e Bacio gelato : varianti del classico bacio, sempre irresistibili.

: varianti del classico bacio, sempre irresistibili. Torrone antica ricetta : un tributo alla tradizione, un morso di storia che ti riporta indietro nel tempo.

: un tributo alla tradizione, un morso di storia che ti riporta indietro nel tempo. Bacio pistacchio e Bacio al rum : due varianti che incontrano l’amore per il pistacchio e l’aroma avvolgente del rum.

e : due varianti che incontrano l’amore per il pistacchio e l’aroma avvolgente del rum. Torroncino cioccolato e torroncino al caffè Kimbo : una combinazione perfetta tra il gusto del cioccolato e l’intensità del caffè napoletano.

e : una combinazione perfetta tra il gusto del cioccolato e l’intensità del caffè napoletano. Torroncini croccanti : nelle varianti al pistacchio , nocciole , bergamotto di Reggio Calabria e cioccolato bianco .

: nelle varianti al , , e . Croccantino arachidi e croccantino Kimbo .

e . Torroncino all’ostia.

Un regalo perfetto per ogni tavola natalizia, l’omaggio ideale per un Natale che profuma di casa e di famiglia. Preparati con ingredienti di altissima qualità, rappresentano un’autentica espressione della tradizione dolciaria reggina.

Con i torroni e i petrali di Villa Arangea, ogni festa diventa più dolce, ogni momento un ricordo che durerà nel tempo. Ogni dolce di Villa Arangea racconta una storia, quella della passione per la pasticceria artigianale, della cura nei dettagli e del rispetto per la tradizione.

Scegliere i dolci natalizi di Villa Arangea significa non solo regalare gusto e qualità, ma anche un pezzo di tradizione reggina che arricchisce ogni tavola e ogni cuore.