Ha preso il via Missione incoming in Calabria 2016

Ha preso ufficialmente il via “Missione incoming in Calabria 2016”, l’iniziativa nata nell’ambito del programma operativo della seconda annualità del Piano Export Sud a sostegno delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Il progetto, organizzato sul territorio regionale dall’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese) con la collaborazione di Unindustria Calabria, Confindustria Reggio Calabria, Gal Batir e Gal Savuto, prevede il coinvolgimento di cinquanta aziende calabresi appartenenti ai settori dell’Agroalimentare considerati più rappresentativi per il territorio quali conserve, vino, salumi, prodotti alimentari generali (olio, pasta e prodotti da forno).

La delegazione di Confindustria Reggio Calabria

All’evento ha preso parte Confindustria Reggio Calabria con una propria delegazione composta dal presidente della Sezione Agroalimentare, Giuseppe Quattrone, dal referente dello Sportello per l’internazionalizzazione, Mariella Costantino e dal funzionario, Simona Mazzaferro.

“Il nostro comparto – ha spiegato Quattrone – rappresenta una voce molto importante per l’economia del Paese. Per il Mezzogiorno, e la Calabria in particolare, si tratta di un settore ricco di opportunità non solo per le imprese già attive ma anche per quanti, soprattutto fra i giovani, intendono avvicinarsi a questa realtà imprenditoriale. In questo contesto – ha aggiunto il presidente della Sezione Agroalimentare di Confindustria Reggio Calabria – la nostra associazione svolge un ruolo molto importante quale partner istituzionale di riferimento per l’ICE con cui, peraltro, abbiamo consolidato ulteriormente la nostra collaborazione. Queste occasioni costituiscono momenti preziosi di confronto e analisi, finalizzati a trovare soluzioni efficaci per il rilancio del settore. E’ motivo di soddisfazione poter registrare la presenza e l’interesse di numerose aziende reggine perché ritengo che solo attraverso questi canali, qualificati e accreditati, sia possibile cogliere tutte le opportunità e gli strumenti operativi messi a disposizione per il settore agroalimentare e l’indotto ad esso collegato. Stiamo lavorando – ha sottolineato Quattrone – per allargare il quadro delle possibilità presenti sul mercato estero che, a differenza di quello interno, è meno saturo e soprattutto punta moltissimo sulla qualità, ovvero su quello è che il punto di forza del nostro tessuto produttivo”.

Incontri B2B e visite aziendali

Le attività sono partite con una giornata dedicata agli incontri B2B a Reggio Calabria presso l’Accademia Gourmet. Il programma dei lavori prevede inoltre delle visite aziendali all’interno di realtà produttive dei territori coinvolti e si concluderà con un’altra giornata di B2B presso il palazzo delle Clarisse ad Amantea. La delegazione, composta da venticinque buyers provenienti da Stati uniti, Canada, Regno Unito, Germania e Austria, a Reggio Calabria, tra le altre cose, ha fatto visita all’azienda vinicola Tramontana, impresa associata a Confindustria. Al seguito della delegazione ci sono anche tre giornalisti, provenienti da Stati Uniti Canada e Regno Unito, esperti nel settore food, che saranno coinvolti in uno specifico programma di valorizzazione del territorio e delle sue aziende. Presente, inoltre, la Trade Analyst dell’Ufficio ICE Montreal per rispondere alle richieste di prima assistenza e orientamento ai rispettivi mercati.