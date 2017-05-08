Han fa il suo ritorno con il nuovo singolo Cliché, in collaborazione con i Remain

Fresco del lancio del suo EP di debutto ‘The Need To Belong‘ e del conseguente positivo riscontro critico online e non, HAN (acronimo di ‘He’s A Nobody’) ha deciso questa volta di tornare alle sue radici e al suo studio calabrese di fiducia per rivisitare il sound della sua precedente pubblicazione con i REMAIN.

La collaborazione con i giovani producers ha fatto nascere il nuovo singolo Cliché. Collaboratori in studio e amici nella vita di tutti i giorni, i REMAIN continuano a crescere nella scena dance dopo una recente collaborazione con gli Screapers supportata da Afrojack in persona.

Insieme hanno prodotto un brano che unisce perfettamente i loro due mondi.

Una canzone pop in continuo mutamento e dal sapore EDM, che oscilla tra suoni freschi e oscuri con un pizzico di malinconia. Ambiziosi come sempre, si augurano di poter finire accanto alla musica degli artisti che li hanno influenzati e lasciare un’impronta duratura, dopo aver di sicuro rinforzato un rapporto lavorativo che ci auguriamo durerà a lungo nel futuro.

Cliché sarà disponibile dal 19 Maggio su tutti i maggiori portali di musica digitale online.