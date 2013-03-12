L’Harlem Shake Invade il Mondo

Scopri tutto sull'Harlem Shake, il fenomeno virale che ha seguito il successo di Gangnam Style, coinvolgendo celebrità, squadre sportive e migliaia di fan in tutto il mondo

Che cos’è l’Harlem Shake?

Originato da un video caricato il 2 febbraio 2013 da Filthy Frank sul suo canale YouTube, l’Harlem Shake ha rapidamente catturato l’attenzione del web. Il video mostra un gruppo di amici che ballano sulle note di “Harlem Shake” di Baauer, dando vita a un fenomeno virale.

Il format è semplice: per i primi quindici secondi, una sola persona balla tra l’indifferenza generale, poi, con l’aumento del ritmo, tutti gli altri si uniscono con abiti bizzarri e movimenti esagerati.

Diffusione del Fenomeno

Da squadre NBA come i Denver Nuggets e i Miami Heat, a club di calcio famosi come la Juventus e il Manchester City, nessuno sembra immune al fascino dell’Harlem Shake. Anche i Simpson hanno creato una loro versione chiamata “Homer Shake”.

Una delle parodie più famose, realizzata dai nuotatori della Georgia University, ha raccolto oltre 32 milioni di visualizzazioni, dimostrando come l’Harlem Shake possa essere adattato in qualsiasi contesto, perfino sott’acqua.

Harlem Shake e la Cultura Pop

YouTube ha abbracciato il fenomeno: digitando “do the harlem shake” nella barra di ricerca, si attiva un effetto speciale che fa “ballare” i risultati di ricerca per 30 secondi. Anche il mondo accademico ha partecipato, con flash mob in università come quella di Biccoca a Milano, dove più di 100 persone hanno danzato insieme.

Inoltre, Scuolazoo.com ha lanciato un concorso per premiare il video più suggestivo con una vacanza gratis, mostrando come l’Harlem Shake sia diventato anche uno strumento per coinvolgimenti comunitari e promozioni.

E tu, sei pronto per l’Harlem Shake?