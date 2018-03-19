Acquistare o affittare una casa è sempre un momento decisivo nella vita di ognuno di noi. Ma ancor più importante è arredarla secondo le nostre preferenze e aspettative. E quanto potrebbe essere difficile vivere in un ambiente che non ci rispecchia?

La soluzione a questo triste scenario è affidarsi a degli esperti del settore in grado di prenderci per mano e condurci nel mondo dell’interior design. Quante volte pensando alla vostra casa avete desiderato qualcuno che vi indirizzasse senza però influire troppo sulla decisione?

Lo showroom a Sant’Eufemia d’Aspromonte

La risposta alle vostre preghiere si trova in un piccolo paese in provincia di Reggio Calabria, Sant’Eufemia d’Aspromonte. All’interno del piccolo comune aspromontano si trova infatti lo showroom “Home Italia Design“, un laboratorio in cui sperimentare, scoprire e scoprirsi in oggetti di design dai quali venire attratti naturalmente senza forzature.

Un caloroso team, composto da architetti, sempre pronto ad aiutare i clienti ed un’ampia scelta di arredamenti, sono le carte vincenti dello store leader del settore.

“Non acquistare solo mobili, la tua casa deve rispecchiare chi sei. Deve custodire il tuo presente ed essere pronta ad accogliere il tuo futuro”.

Home Italia segue i suoi clienti in questo tortuoso percorso di scelta aiutandoli a progettare ambienti nei quali trovare un equilibrio tra funzionalità d’arredo e design, ma anche tra passato e presente.

Arredare casa su misura

Arredare una casa è sempre un bell’inizio ma anche la fine di un passato non troppo lontano. Se da una parte diciamo addio ad un’altra abitazione o a vecchi accessori d’arredo, dall’altra dobbiamo confrontarci con la sfida di creare un ambiente che si adatti alla perfezione alla nostra vita, come un abito cucito su misura.

Un compito non sempre facile, che richiede molto impegno e pazienza ma che Home Italia si ripromette di svolgere al meglio. Home Italia progetta il vostro arredamento con disinvoltura e passione, non prevaricando mai le vostre richieste, ma assecondando anche quelle inespresse, rendendo unica la vostra casa.

“La casa deve essere arredata con gusto e professionalità. Dalla luce ai complementi d’arredo, dallo studio dei colori a quello degli spazi. Tutto questo per noi di Home Italia è semplicemente normale”.

Il design non deve essere per forza elitario, chi ha detto che per avere una casa da sogno sia necessario spendere un capitale? Home Italia Design è la dimostrazione che arredare la casa deve essere un piacere per il cuore quanto per la tasca. Il design è di tutti e per tutti, per questo lo showroom reggino seleziona accuratamente aziende di design, leader nel mercato nazionale ed internazionale, che mantengono un ottimo rapporto tra alta qualità e prezzo.

Orari e contatti dello showroom

“Vieni a scoprire la nostra normalità”. Giovanni Dinaro ed il suo team sono pronti ad accogliervi presso lo showroom di Sant’Eufemia ogni giorno dal lunedì al sabato, ed anche la domenica su appuntamento, per trovare le soluzioni migliori per dar vita alla vostre idee.

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