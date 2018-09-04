L'Hostaria dei Campi riapre dopo la pausa estiva con colori nuovi e la stessa qualità: pizza ai 9 cereali, pesce e menu senza glutine

Ripartiti. L’Hostaria dei Campi ha presentato un volto diverso alla sua apertura, dopo la pausa estiva, con colori nuovi e nuovi accorgimenti, raccogliendo subito parecchi consensi. Rimangono invariate passione e qualità, cura dei particolari, garbo e gentilezza.

Una recensione che ripaga il lavoro del locale

Ci si identifica moltissimo in una delle ultime recensioni, emozionanti e che rende orgogliosi del proprio lavoro: “Ieri sera ho avuto il piacere di cenare con degli amici da voi. Sono noti i punti di forza del locale: gentilezza cortesia e grande attenzione al cliente, il servizio impeccabile veloce e molto professionale. Ho scelto un primo piatto a base di pesce, una proposta eccellente per impiattamento, quantità e ricchezza nei sapori, un impatto sensoriale di grande livello, un gusto molto apprezzato, la cottura e la sapidità perfetti, a volte speri che non finisca mai….! E gustando questo primo piatto persiste il tomo ed il sapore del mare”.

Insieme al ricco menù di pesce, piatti di carne, dolci e ovviamente la pizza, pezzo forte dell’Hostaria dei Campi. Venite ad assaggiare anche la pizza agli 9 cereali, più digeribile, più fragrante e gustosa. Merito della farina ai multicereali con fiocchi di germe di grano pressati a freddo e macinati a pietra.

Cucina locale, birre artigianali e menu senza glutine

L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)