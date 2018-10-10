Hostaria dei Campi: in linea… con gusto. Le novità degli impasti
Alla pizzeria reggina arriva l'impasto ai cereali con farina integrale: una pizza leggera con datterini gialli, fiori di zucca e zucchine
10 Ottobre 2018 - 11:09 | di Michele Favano
Novità, sempre novità per rendere piacevoli e “gustose” le serate nella nota pizzeria reggina. L’Hostaria dei Campi vi invita ad assaggiare il suo nuovo impasto ai cereali arricchito da farina integrale.
Una miscela selezionata di nuove farine ad altissima digeribilità, che dà al nostro organismo l’apporto di fibre necessario per il fabbisogno giornaliero.
Per gustarla ancora meglio, si consiglia di condirla privandola della salsa di pomodoro, una accortezza che renderà la vostra pizza ancora più speciale. Pur rimanendo varia la proposta, oggi la si vuole presentare in versione leggera ma briosa, arricchita di datterini gialli, fiori di zucca, zucchine e pregiata mollica. A questo punto non resta che assaggiarla!
Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766
“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)
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