Dopo la meritata pausa estiva, l’Hostaria dei Campi è pronta a riaprire i battenti. Le novità fanno parte del dna della nota pizzeria reggina ed anche questa volta le sorprese per gli avventori non mancheranno. Non vi anticipiamo nulla, ma sarà impossibile non accorgersi di un look che si è modificato ancora, con l’obiettivo di rendere il locale sempre più accogliente e piacevole.

La riapertura del 29 agosto e il menù di pesce

L’attesa è terminata, da mercoledi 29 agosto, infatti, si riparte e si potrà nuovamente avere la possibilità di gustare le prelibatezze dell’Hostaria dei Campi come il menù a base di pesce, meglio identificato come lo spazio della “Pescaria dei Campi”. Proposta ricchissima e soprattutto gustosissima.

“Se, per esempio, non avete ancora provato la nostra Cozze e Vongole passate a trovarci”.

Insieme al ricco menù di pesce, ovviamente la pizza, pezzo forte dell’Hostaria dei Campi. Venite ad assaggiare anche la pizza agli 8 cereali, più digeribile, più fragrante e gustosa. Merito della farina ai multicereali con fiocchi di germe di grano pressati a freddo e macinati a pietra.

Il locale: cucina locale e prodotti a chilometro zero

L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766