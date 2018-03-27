Hostaria dei Campi, torna il ‘Karaoke Time’
Giovedì 29 marzo alle 21 torna il Karaoke Time con Vincenzo Evoli & Friends nella nota pizzeria reggina, per aprire le vacanze di Pasqua
27 Marzo 2018 - 21:45 | di Michele Favano
Torna l’atteso appuntamento con il “Karaoke Time” all’Hostaria dei Campi.
Le vacanze di Pasqua prendono il via con il primo di una serie di appuntamenti presso la nota pizzeria reggina, collocata al centro della città. Con Vincenzo Evoli & Friends, la serata è in programma per giovedi 29 marzo alle ore 21.00
L’Hostaria dei Campi è garanzia di una gustosa cucina fatta solamente di prodotti di alta qualità e conosciutissima per la bontà della propria pizza.
Prenota il tuo tavolo (0965.324003 dopo le 17,30 oppure chiama il 349.3610766).
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