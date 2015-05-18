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House Concert: l’idea che (qui) mancava

Un concerto jazz per 40 persone su un terrazzo sullo Stretto: a Reggio arriva la formula dei concerti in casa

18 Maggio 2015 - 11:30 | di Vincenzo Comi

House Concert a Reggio Calabria: un trio jazz suona su un terrazzo sullo Stretto

di Daniela Liconti – Un concerto in casa per vivere la buona musica in luoghi alternativi, raccolti, per pochi amici scelti. Questa la formula che già altrove è una realtà consolidata cui Alessio Laganà ha dato inizio a Reggio.

E’ successo sabato, su un terrazzo spalancato sullo Stretto, dove davanti a circa 40 persone, molte candele, e il fresco della sera si è esibito l’ottimo trio jazz composto da Giampiero Locatelli alle tastiere, Luigi Masciari alla chitarra e Pietro Iodice alla batteria, intercettati durante un tour.

Per una cifra modica, oltre alla buona musica vissuta intensamente che, in uno spazio tanto semplice e informale, assume la forma della condivisione collettiva, ognuno ha potuto degustare del buon vino e una selezione di piatti vegetariani a cura di Paolo Mafrici.

Un’esperienza inedita che si ripeterà con successo.

PH Marco Costantino

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