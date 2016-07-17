I Kings of convenience in concerto al Castello Svevo di Cosenza

di Laura Maria Tavella – Il 22 luglio al castello Svevo di Cosenza, i Kings of convenience,duo norvegese formato da Erlend Øye e Eirik Glambæk Bøe ,per un concerto celebrativo.

Proprio quest’anno,infatti, il gruppo festeggia i 15 anni di carriera musicale, da quel lontano 2001 che segnó il loro debutto a livello mondiale con ” Quiet is the New Loud”.

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Quindici anni di carriera sono stati sufficienti ai Kings of convenience per introdurre sulla scena musicale mondiale un nuovo genere: il new acoustic movement, caratterizzato da atmosfere ipnotiche, leggere e da una semplicità e immediatezza che lasciano senza parole.

Dal 2001, tanti album di successo e molte pause: atre anni dal loro primo disco ufficiale, il duo scandinavo rientra in studio per registrare il suo secondo lavoro, l’eccezionale Riot on an Empty Street, che uscirà appunto nel 2004.

Dopo una breve pausa i due amici di vecchia data ritornano con una serie di concerti occasionali tra il 2007 e il 2008, per poi dar vita nel 2009 al nuovo album, Declaration of Dependence, che conferma il gruppo come unico nel proprio genere a livello internazionale.

Adesso i Kings of convenience ritornano in Italia,dove per tutto il 2016 faranno tappa in molte località, tra cui la Calabria,il 22 luglio e la Sicilia, terra in cui uno dei componenti,Erlend Øye si è trasferito stabilmente.