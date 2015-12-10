I soldi Spicci tornano in Calabria
Il duo comico siciliano più seguito del web va in scena per la prima volta a Cosenza, con uno spettacolo speciale per gli studenti dell'Unical e per i fan della provincia
10 Dicembre 2015 - 17:26 | di Vincenzo Comi
Il duo comico siciliano più famoso e seguito del web, andrà in scena per la prima volta nella città di Cosenza. Uno show molto speciale dedicato a tutti gli studenti dell’ Unical e a tutti i fans dei “Soldi Spicci” di Cosenza e provincia.
I SOLDI SPICCI biografiaI SoldiSpicci è un duo comico formato da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano. I due si incontrano nella scuola di recitazione del Teatro Agricantus di Palermo, dove insegnava Ernesto Maria Ponte, attore, autore e regista che, da allora a tutt’oggi, segue i loro lavori teatrali. Dopo una frequentazione, da singoli, di vari laboratori teatrali, decidono di fare coppia e cominciano a calcare insieme i palcoscenici della loro città. Dopo diverse apparizioni e interventi in spettacoli comici il 2014 è , per i SoldiSpicci, l’anno del debutto teatrale con uno spettacolo interamente intestato a loro, il titolo è “Femmino e Maschia”: uno spettacolo che narra il punto di incontro fra due mondi: quello maschile e quello femminile in cui i due protagonisti approfondiscono il tema uomo/donna fino a scambiarsi ruoli e punti di vista. Sempre nello stesso anno arriva i debutto in TV, I SoldiSpicci fanno parte del cast fisso di Colorado su Italia 1, presentato da Diego Abatantuono e Chiara Francini, prendendo parte a 4 puntate del programma. Intanto il duo segue un personalissimo percorso con la pubblicazione di brevi video sketch pubblicati sulla pagina Facebook “ISoldiSpicci”, in cui affrontano il tema della relazione di coppia, inventandosi il tormentone “vabbè vabbè vabbè”. A questi video si alternano diverse rubriche che riscuotono un successo tale da far crescere la pagina che, adesso si trova a circa 700 mila like. I Soldi Spicci
Indirizzo: Ponte Pietro Bucci, Rende
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Info prevendite : 342.6469617
Evento in collaborazione con Be-Alternative Eventi
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