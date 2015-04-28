I Subsonica in concerto a Catanzaro

Forti dell’uscita del loro ultimo album Una nave in una foresta, disco che appena un anno fa ha registrato un enorme numero di vendite, il quintetto torinese annuncia un grande tour estivo che andrà a toccare la maggior parte delle più importanti città italiane.

La tournèe sarà molto impegnativa, 16 tappe sparse su e giù per la penisola non sono affare di poco conto, ma sicuramente anche questa volta saranno all’altezza del loro grande nome e il pubblico come solo loro sanno fare!

Quindi bando alle ciance, il 13 agosto all’Arena Magna Grecia di Catanzaro, i Subsonica daranno spettacolo con il loro pop rock. Un must di quest’estate calabrese!

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