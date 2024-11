Reggio, Ikea dona arredi alla Casa comunale per senza fissa dimora

Il sindaco Falcomatà visita la Casa comunale per senza fissa dimora a Reggio Calabria e ringrazia Ikea per la donazione di arredi

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha fatto visita alla ‘Casa comunale per senza fissa dimora’. La struttura si trova nei pressi di via Reggio Campi, e l’occasione è servita per ringraziare la società Ikea per la donazione relativa ad alcuni arredi, destinati all’immobile, ed incontrare gli operatori della cooperativa ‘Vitasì’, impegnati nel servizio di assistenza quotidiana. Erano presenti, inoltre, l’assessora alle Politiche sociali, Lucia Nucera, il consigliere comunale e metropolitano, Giuseppe Marino, il dirigente del settore, Demetrio Barreca, i responsabili della cooperativa che gestisce la struttura e il responsabile di area Ikea Italia, Daniele Bilardi.

La Casa dei senza fissa dimora è una struttura che ormai dal 2023 opera tutti i giorni a Reggio Calabria, in stretta collaborazione con l’Unità di Strada, nell’alveo dei servizi gestiti dal Settore Welfare del Comune, garantendo un servizio notturno fino a 15 ospiti, 10 uomini e 5 donne.

“Iniziamo al meglio questa settimana, all’insegna della solidarietà, rivolta agli ultimi, con una collaborazione tra enti pubblici e privati. Siamo qui per ringraziare Ikea che ha voluto donare alla Casa dei ‘senza fissa dimora’, molti arredi utili a consegnare maggiore conforto ai suoi ospiti: letti, armadi, librerie”, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà.

Il sindaco ha aggiunto: “Per la nostra comunità cittadina si tratta di un gesto non secondario, poiché interessa una struttura pubblica gestita molto bene da un’associazione di volontariato che da diverso tempo si occupa di persone ‘senza fissa dimora’. È sicuramente un’immagine positiva di cittadinanza attiva, ma anche di collaborazione. Ikea, in questo caso – ha concluso – ha voluto dimostrare di voler entrare anche in situazioni sociali di difficoltà del nostro territorio e per questo la ringraziamo”.

L’importanza della Casa per senza fissa dimora secondo Lucia Nucera

L’assessora alle Politiche sociali, Lucia Nucera, ha affermato:

“Si tratta di una struttura molto importante in quanto garantisce un servizio di prossimità per tutte quelle persone che, per scelta o per altri motivi, si ritrovano a vivere per strada. Abbiamo cercato non solo di offrire loro una sistemazione per la notte, ma anche ulteriori servizi, quali la colazione, la pulizia e, di non secondaria importanza, un servizio sanitario, grazie alla presenza di un medico. Quest’ultimo lo riteniamo assolutamente importante. Ringraziamo Ikea per questa sensibilità dimostrata, proprio per questo servizio. Allo stesso tempo – ha concluso – stiamo lavorando per ampliare l’orario di apertura della struttura, per garantire loro, anche in previsione dell’arrivo del freddo, un luogo dove potersi riparare per più tempo”.

Il sostegno del consigliere Giuseppe Marino

Anche il consigliere comunale e metropolitano Giuseppe Marino, già assessore al Welfare e alle Politiche Europee del Comune, ha sottolineato:

“Proseguiamo un percorso avviato negli anni scorsi, e che da tempo abbiamo attivato, dopo un’attenta attività di recupero dei fondi e progettazione degli interventi. Siamo soddisfatti per il lavoro portato avanti, dedicato alle persone più fragili della città, spesso definiti ‘invisibili’ ma che invece ci sono e proprio per questo vanno rispettati e aiutati”.

L’impegno di Ikea Italia

Da sempre Ikea si impegna ad avere un impatto positivo nelle comunità in cui opera. Per questo, Ikea Italia ha supportato il Comune di Reggio Calabria e la Cooperativa Sociale “Vitasì” attraverso la donazione di arredi per la “Casa per i senza tetto” di Reggio Calabria, uno spazio che accoglie persone in difficoltà offrendo non solo cura e riparo, ma anche percorsi mirati al reinserimento nella società.

L’iniziativa rientra nella più ampia progettualità “Un posto da Chiamare Casa”, tramite la quale Ikea Italia ha realizzato, in collaborazione con istituzioni e associazioni locali, più di 750 progetti sociali in oltre 10 anni, volti a restituire un senso di casa a chi più ne ha bisogno.

Leggi anche

Le dichiarazioni di Daniele Bilardi, responsabile Ikea Italia