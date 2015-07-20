Il 24 luglio ad Amaroni Angela Napoli l’antimafia dei fatti

Con il Patrocinio del Comune di Amaroni, giorno 24 luglio 2015 alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare – sita in Via Indipendenza n. 60 – , l’Amministrazione Comunale di Amaroni e l’Associazione Risveglio Ideale presentano “ANGELA NAPOLI L’ANTIMAFIA DEI FATTI, libro intervista a cura di Orfeo Notaristefano”, Falco Editore.

Alla presenza dell’autore On. Angela Napoli consulente Comm. Naz. Antimafia e Presidente Risveglio Ideale, il convegno sarà presieduto e moderato da Mario Muzzì già Sindaco del Comune di Amaroni e Socio Fondatore di Risveglio Ideale.

Saluti e interventi in programma

Porteranno i saluti Gino Ruggiero (Sindaco di Amaroni), Salvatore Perrone (Risveglio Ideale KR, già Comandante Stazione CC Girifalco).

Introdurrà Orfeo Notaristefano , giornalista scrittore e curatore del Libro.

Interverranno Teresa Lagrotteria (Vice Sindaco di Amaroni), Simona Dalla Chiesa (Ass.ne Libera CZ) Wanda Ferro (già Presidente Provincia CZ), Arturo Bova (Consigliere Regionale), Antonio Viscomi (Vice Presidente Giunta Regionale Calabria).

La Cittadinanza è invitata a partecipare

Il curatore e l’autrice del libro

Il curatore: giornalista professionista, calabrese. Laureato in Sociologia, collabora con la Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri) ed è fondatore del network Verso sud. La stima che nutre per la figura di Angela Napoli e l’amicizia per la sua persona lo hanno spinto ad approfondire la sua storia e realizzare questo libro intervista per illustrare la sua ampia attività parlamentare e regionale di lotta alla ‘ndrangheta.

ANGELA NAPOLI: Nata a Varallo Sesia (VC), è residente a Taurianova (RC). Laureata in Matematica, ha insegnato ed è stata Preside di scuola. Deputata dal 1994 al 2013, è stata componente delle Commissioni Parlamentari Permanenti Cultura, Scienza, Istruzione, Affari Esteri, Affari Sociali e Giustizia della Camera dei Deputati e di quattro Commissioni Parlamentari Bicamerali di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, ricoprendone anche la carica di Vicepresidente. Oggi è presidente dell’Associazione politico-culturale Risveglio ideale della quale ne è la fondatrice.