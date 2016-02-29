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Il 5 Marzo alla Sala Flambè #Rouge, l’unconventional wedding event

Il 5 marzo la Sala Flambè dell'Oasi Village ospita #Rouge, evento Coven sul wedding con sfilata di abiti, fiori, banqueting, mostra fotografica e musica

29 Febbraio 2016 - 15:33 | di Redazione

Immagine dell'evento #Rouge alla Sala Flambè dell'Oasi Village

di Laura Maria Tavella Sabato 5 Marzo un altro evento targato Coven: la Sala Flambè dell’Oasi Village sarà, infatti, la location di un evento passionale, ma dal risvolto molto sentimentale: #Rouge.

#Rouge sarà il filo conduttore e contenitore di un evento, molto unconventional, che riguarderà il mondo del wedding, e non solo.

#Rouge è,quindi, la cornice di un quadro, in cui i protagonisti sono non solo gli sposi, ma anche i parenti, i loro amici, gli invitati: anche loro, come gli sposi, vivono l’ emozione del comprare l’abito e della scelta dei professionisti che renderanno questo giorno davvero unico.

Per rendere questo evento davvero speciale, la scelta è la passione: un team di professionisti dell’arte, della musica, della moda,del makeup, del food&beverage, tutti accomunati dalla passione per il proprio lavoro.

All’evento #Rouge saranno, quindi , presenti:

-gli abiti dell’Atelier di Davida Art & DavidaSposa, in una sfilata di moda curata da Giovanni SestoSenso HairStyle & Dario Caminiti Make Up Artist.

  • le creazioni floreali di Nelly Falzea e Simona Pignata, che allestiranno la location dell’evento
  • il banqueting e catering curato dallo staff della sala  Flambè dell’Oasi
  • una mostra Fotografica a cura di Enzo Bellina Ph.

-la musica della consolle firmata Coven

Il #Rouge sarà tutto questo e molto altro: per scoprirlo, non vi resta che partecipare all’evento!

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