Il 5 Marzo alla Sala Flambè #Rouge, l’unconventional wedding event
Il 5 marzo la Sala Flambè dell'Oasi Village ospita #Rouge, evento Coven sul wedding con sfilata di abiti, fiori, banqueting, mostra fotografica e musica
29 Febbraio 2016 - 15:33 | di Redazione
di Laura Maria Tavella– Sabato 5 Marzo un altro evento targato Coven: la Sala Flambè dell’Oasi Village sarà, infatti, la location di un evento passionale, ma dal risvolto molto sentimentale: #Rouge.
#Rouge sarà il filo conduttore e contenitore di un evento, molto unconventional, che riguarderà il mondo del wedding, e non solo.
#Rouge è,quindi, la cornice di un quadro, in cui i protagonisti sono non solo gli sposi, ma anche i parenti, i loro amici, gli invitati: anche loro, come gli sposi, vivono l’ emozione del comprare l’abito e della scelta dei professionisti che renderanno questo giorno davvero unico.
Per rendere questo evento davvero speciale, la scelta è la passione: un team di professionisti dell’arte, della musica, della moda,del makeup, del food&beverage, tutti accomunati dalla passione per il proprio lavoro.
All’evento #Rouge saranno, quindi , presenti:
-gli abiti dell’Atelier di Davida Art & DavidaSposa, in una sfilata di moda curata da Giovanni SestoSenso HairStyle & Dario Caminiti Make Up Artist.
- le creazioni floreali di Nelly Falzea e Simona Pignata, che allestiranno la location dell’evento
- il banqueting e catering curato dallo staff della sala Flambè dell’Oasi
- una mostra Fotografica a cura di Enzo Bellina Ph.
-la musica della consolle firmata Coven
Il #Rouge sarà tutto questo e molto altro: per scoprirlo, non vi resta che partecipare all’evento!
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie