Il bergamotto di Calabria e il suo ritorno al futuro
Mercoledì 9 luglio nell'aula Magna dell'Università Mediterranea la prima proiezione del film sul bergamotto e i risultati dello studio sulla filiera
07 Luglio 2014 - 16:33 | di Redazione
Presso l’aula Magna di Ateneo “Antonio Quistelli”, mercoledì 9 luglio alle ore 17.30si terrà la prima proiezione del film-documentario sul Bergamotto di Calabria, realizzato in collaborazione da: IFRA (International Fragrance Association), Capua 1880 srl, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria, Camera di Commercio di Reggio Calabria e naturalmente i coltivatori di Bergamotto e le loro famiglie.
Saranno inoltre presentati i risultati dello studio socio economico sul contributo del frutto di bergamotto per la Comunità Calabrese, inclusa tutta la filiera.
Programmah. 17.30Saluti del Magnifico Rettore, prof. Pasquale CatanosoIntroduzione generale, dott. Gianfranco Capua – Capua 1880Presentazione dello studio, Thomas Zervas – The Huggard Consulting CompanySaluti di Stephen Weller, – direttore della comunicazione IFRAIntroduzione al film, avv. Ezio Pizzi – Consorzio del BergamottoProiezione del filmDomande e dibattitoh. 18.45 Cocktail
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