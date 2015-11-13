Il Bergamotto protagonista domenica 15 a S.Caterina

Il bergamotto sarà il protagonista domenica 15 novembre a S.Caterina per l’iniziativa di Incontriamoci Sempre, Equosud e tantissime altre associazioni calabresi, per la PIAZZA DI ECONOMIA SOLIDALE.

La stazione di S.Caterina da diversi anni e’ una delle roccaforti delle attività sociali e culturali, la

passione e l’impegno di INCONTRIAMOCI SEMPRE sono note oltre la CALABRIA, tantissime iniziative della nostra associazione sono tese a promuovere il ”MADE IN CALABRIA”, la nostra azione e’ sempre improntata a diffondere le bellezze in tutte le sue componenti della nostra bellissima terra di CALABRIA.

Quindi per domenica 15 novembre a sua ”MAESTA’ ” il BERGAMOTTO sara’ dedicata la giornata, alle ore 11,00 allo svincolo della piazzetta della stazione FS di RC S.CATERINA saranno impiantate cinque alberelli di BERGAMOTTO, sarà presente l’assessore, il DOTT NINO ZIMBALATTI, poi alle ore 16:00 nei locali dell’associazione, si svolgerà un convegno sull’oro verde con la presenza del prof AMATO.

Al dott. ZIMBALATTI, domenica, faremo la proposta della creazione di un viale della città con alberi di bergamotto.