Il calabrese Massimo Carmelo Misiti nominato componente della Commissione per le definizione dei centri di eccellenza sanitari

L’ortopedico calabrese Massimo Misiti nominato nella Commissione per i centri sanitari di eccellenza del Collegio Italiano dei Chirurghi

Il chirurgo calabrese Massimo Carmelo Misiti è stato nominato componente della Commissione per le definizione dei centri di eccellenza sanitari per conto del Collegio Italiano dei Chirurgi, Cic, l’associazione che racchiude tutte le specialità chirurgiche italiane private, ospedaliere e universitarie. Insieme a Misiti, soltanto altri cinque presidente di Società specialistiche italiane.

La Commissione avrà il compito di definire i parametri dei centri di eccellenza italiani, interfacciandosi con la Conferenza Stato-Regioni, il Ministero della Salute e l’Agenas, Agenzia servizi sanitari nazionali, di quest’ultima agenzia il dottore Misiti, insieme al direttore della chirurgia all’ospedale di Obia, il professore Luigi Presenti, sono stati inseriti nell’elenco dei medici esperti. Dall’operato della Commissione del Cic risulteranno le strutture in grado di erogare servizi sanitari chirurgici di eccellenza.