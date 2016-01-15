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Il campus ‘Alessandro Volta’ apre le porte alla città

Due sabati di porte aperte per studenti delle medie e famiglie, tra liceo scientifico, scienze applicate e indirizzo sportivo

15 Gennaio 2016 - 12:50 | di Vincenzo Comi

Campus Alessandro Volta di Reggio Calabria, open day per gli studenti delle medie

Porte aperte per una scelta consapevole. È il tradizionale doppio appuntamento dell’openday al Campus “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, riservato agli studenti delle scuole medie di primo grado, alle loro famiglie e a quanti vogliono conoscere più da vicino una struttura all’avanguardia, autentico fiore all’occhiello dell’intera provincia per quanto riguarda l’edilizia scolastica.

Sabato 16 gennaio e successivamente  sabato 13 febbraio, dalle ore 15.30 alle 19.30: due giorni utili per orientarsi nell’offerta formativa del Campus. Una scuola che guarda già oltre, verso un obiettivo ambizioso: diventare polo didattico e centro di interesse culturale e sportivo per l’intera città di Reggio Calabria.

I tre indirizzi di studio

Una sfida distribuita su tre diversi indirizzi di studio: liceo scientifico tradizionale, liceo scientifico delle scienze applicate e liceo scientifico a indirizzo sportivo (unico in città  provvisto di autorizzazione ministeriale), per stare sempre al passo con le richieste provenienti dal mercato del lavoro e in linea con le inclinazioni e i sogni delle nuove generazioni.

Alla maniera dei college americani, il Campus “Alessandro Volta” è stato pensato e costruito negli anni con la dotazione di una palestra polifunzionale, di un campo di calcetto, uno di pallavolo, uno di basket e di un percorso ginnico e di corsa campestre.

Giardino energetico e laboratori

È presente anche un giardino energetico con pannelli fotovoltaici, mettendo in pratica gli studi e la sensibilizzazione rivolta agli studenti sul tema delle energie rinnovabili.

Nelle due occasioni sarà possibile visitare anche tutta la struttura e  i laboratori (da segnalare, tra gli altri,  quello per l’ energia e ambiente e il World Volta) e dialogare con docenti e studenti del Campus.

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