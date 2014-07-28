Il Cis Calabria presenta il docu-film “La Villa romana di Casignana”
Il docu-film di Mimmo Raffa racconta la Villa romana di Casignana, con il complesso termale e i mosaici di pregio, al Chiostro di San Giorgio al Corso
28 Luglio 2014 - 12:14 | di Redazione
Lunedì 28 Luglio 2014, alle ore 21.00 – presso il Chiostro della chiesa di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, presenta il docu-film “La Villa romana di Casignana”. Il lavoro, diretto dal regista Mimmo Raffa, illustra la storia della Villa di Casignana, l’edificio, portato alla luce solo in parte, è caratterizzato architettonicamente da più fasi costruttive con ricchezza di decorazioni e dalla presenza di un ampio complesso termale che si distingue per le pavimentazioni e mosaici di particolare pregio. Il docu-film, finalista al Film Festival di Agrigento, è stato scritto da Veneranda Legato su soggetto di Daniele Castrizio e si avvale dell’interpretazione di Vicky Catalano, Angela Costantino, Siria Tafuro, Claudio Diveto e, tra gli altri, di Dafne Verdini.
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