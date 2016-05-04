Il dj reggino Claudio Polimeni apre il concerto dei Negramaro

La notizia rimbalza da tutte le parti: il dj reggino Claudio Polimeni si esibirà l’8 maggio, durante l’opening del concerto dei Negramaro “La rivoluzione sta arrivando tour 2016” che si svolgerà all’interno del grande PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Claudio, in poco meno di dieci anni, è riuscito ad affermarsi come uno dei dj più apprezzati e richiesti dalle discoteche e dai locali nella provincia di Reggio e oggi CityNow lo incontra per un’intervista esclusiva in cui il dj reggino ci racconta della sua passione e di questa bellissima occasione di aprire un concerto così importante.

La passione per la musica e gli inizi

Come e quando nasce la tua passione?

“Ho iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica nel 2002, affiancando mio fratello Fabio, anche lui dj rinomato in città, nelle varie serate organizzate presso il locale “Le terrazze dei picari”. Avere la possibilità di lavorare fianco a fianco con mio fratello mi ha consentito di acquisire in poco tempo le conoscenze e le competenze necessarie per poter intraprendere autonomamente questa professione!”

Che genere preferisci produrre?

“Il genere che prediligo è sicuramente electronic dance music, meglio conosciuta come EDM”.

Le influenze musicali

Quali sono le tue influenze artistiche?

“Per quel che riguarda i generi musicali che mi hanno accompagnato ed influenzato nel corso degli anni, sin da ragazzo ascoltavo la musica 70/80 della quale mi è sempre piaciuto il sound molto strumentale, col passare del tempo ho apprezzato l’house e poi l’elettronica. Il primo disco passato è stato Gino Soccio Dancer, lo ricordo come se fosse ieri…”

L’attesa per l’apertura del concerto dei Negramaro

A beve aprirai il concerto dei Negramaro. Quali le emozioni che senti a pochi giorni prima dell’esibizione?

“Le emozioni sono indescrivibili, è un sogno che dopo anni di sacrifici si realizza e diventa realtà. Emozioni uniche, che provo sin dal giorno in cui ho ricevuto la chiamata di Alex per l’opening del concerto”.

Cosa vorrai trasmettere al pubblico quel giorno suonando davanti a un intero palazzetto colmo di gente?

“Probabilmente sembrerà un po’ retorica come risposta, ma vorrei riuscire a trasmettere le varie emozioni che si possono provare attraverso la musica, qualsiasi essa sia, quindi l’energia e l’allegria, anche e soprattutto far capire alla gente la profonda dedizione che ho nei confronti della musica!”

La sua dedizione e il suo impegno gli hanno permesso di trasformare la propria passione in un vero e proprio lavoro. Un dj dalle grandi doti, la cui chiave del suo successo risiede nella capacità, che solo un grande artista possiede, di riuscire ad accontentare un pubblico vasto che ha gusti musicali differenti, modificando la scaletta dei brani in base alle varie richieste.

Auguriamo a Claudio il meglio e una buona fortuna per il grande evento!