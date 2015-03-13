Il duo rapper calabrese Shark & Groove a Italia’s Got Talent

Il duo rap di Siderno e Mammola sul palco del talent di Sky con un brano inedito che parla di coraggio, fatica e sogni

di Federica Geria – Dopo 5 edizioni andate in onda su canale 5, torna Italia’s Got Talent, lo show ideato dal famoso Simon Cowell. Ma questa volta sbarca su SKY, con una giuria d’eccezione composta da Luciana Littizzetto, Claudio Bisio, Frank Matano e Nina Zilli. Il ruolo di conduttrice è affidato invece alla bella e simpatica Vanessa Incontrada.



Una prima puntata dunque, andata in onda ieri sera, ricca di novità, durante la quale i giudici hanno cercato di scovare il talento tra i numerosissimi concorrenti presenti ai provini.

A commuovere l’intero pubblico, giuria compresa, il duo calabrese Shark & Groove, che approda sul panco di Italia’s Got Talent, esibendosi su un brano rap completamente inedito.

I due giovani ragazzi si incontrano circa 5 anni fa, quando iniziano a suonare nella “speranza di cambiare il mondo”. Giuseppe, originario di Siderno, racconta: “il mio animale preferito era lo squalo, volevo fare il biologo marino, amo il mare e per questo il mio nome è Shark! Se rinunciassi al mio handicap sarebbe come rinunciare alla mia stessa vita…sarei diverso da ciò che sono adesso.”

Antonio invece proviene da Mammola: “In tutte le canzoni c’è un groove, come quello della batteria…cioè il ritmo! Abbiamo unito i due nomi e ora siamo Shark & Groove. Prima di conoscere Giuseppe nella mia vita non c’era un granché da realizzare, non c’era quella scintilla!”

Il duo rapper si esibisce in una performance travolgente e commovente, un brano scritto e composto da Shark & Groove, che parla di coraggio, fatica, ricordi e sogni e che lancia un vero e proprio messaggio di speranza, per tutti coloro che ogni giorno lottano piccole e grandi battaglie nella propria vita.

“Un bell’esempio di compensazione, di sinergia, di resilienza e di sintonia!” così Luciana Littizzetto dà il suo giudizio alla performance che riesce ad ottenere quattro “SI” da tutti i giudici, permettendo così al duo calabrese Shark & Groove di passare alla fase successiva delle audizioni.

“Cambieremo il mondo, ancora non sappiamo come…ma lo faremo tramite la musica!”

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