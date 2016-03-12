Il film – concerto di Vasco Rossi in tre cinema della Calabria

Solo per tre giorni in sette cinema della Calabria il meglio del rock italiano arriva sul grande schermo con “Vasco tutto in una notte LiveKom015”, il “music film” di Giuseppe Domingo “Pepsy Romanoff” Romano che porta sul grande schermo tutta l’energia e le emozioni di un concerto del Blasco, distribuito al cinema da Universal Music e QMI/Stardust in oltre 280 schermi in tutta Italia dal 14 al 16 marzo. In Calabria sarà proiettato al The Space di Catanzaro; al The Space di Lamezia Terme; al cinema Loren di Praia di mare; al Lumiere di Reggio Calabria; al cinema Garden di Rende (Cosenza); all’Adromeda River di Sumpano e al Citrigno di Cosenza.

Il live dello stadio San Paolo di Napoli

Al centro del film la registrazione dell’indimenticabile live tenutosi lo scorso 3 luglio allo stadio San Paolo di Napoli. Una notte magica “stravissuta, straviziata”, ancora una volta sold-out. Due ore e mezza di rock e di energia, da respirare, ascoltare, guardare e cantare, arricchite da preziosi materiali inediti per rivivere al cinema la magia di un rito collettivo e raccontare il “tour dei topless e dei record”, come lo ha chiamato Vasco.

L’occasione è ghiotta, anzi unica e imperdibile per i fan, per rivivere ancora una volta tutti insieme, l’atmosfera di festa che si respira ai concerti del Kom, per ritrovare e provare tutte quelle forti emozioni. Perché questa volta al cinema si può ballare, cantare, birra e popcorn ci sono, e.. quando incomincia lo show…..si vola su, parte il sogno.

Le riprese e il racconto di Vasco

11 telecamere puntate sul palco, sui musicisti, sullo stadio, tra il pubblico; Vasco mai visto così da vicino, è bello poter cogliere ogni espressione del suo sguardo mentre canta. Le suggestioni sono affidate alla splendida performer Valentina Moar, energia e vita che si muove in un’affascinante Napoli notturna. Quella notte del 3 luglio, iniziata puntuale alle 21.30 allo stadio San Paolo e registrata tutta di seguito fino alle 23.50, per il pubblico al cinema inizia on the road: prima in viaggio con Vasco verso Napoli che si confida alla telecamera “perché la musica se la ascolti, parla…” poi nel backstage “quando sento fuori tutti che urlano il mio nome penso che stiano aspettando qualcun altro, che aspettano Vasco Rossi…e io sto tranquillo. Perchè non sono io quando sono nel camerino”.

LiveKom è il marchio di fabbrica ormai collaudato per Il concerto rock più potente ed emozionante al mondo. Una scarica di adrenalina, suoni, colori, energia pura che risuonerà eccezionalmente nella sale italiane solo il 14,15 e 16 marzo per la regia di Giuseppedomingo “Pepsy Romanoff” Romano che dichiara “sognavo da tempo un film musicale come quelli che vedo in giro per il mondo. Un live che fosse un film di note musicali. L’idea è piaciuta a Vasco che mi ha detto: Vai Peppe, mi piace!

“. La musica che prende vita, una vita ovviamente spericolata.