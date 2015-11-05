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Il Giudice Sportivo accoglie il ricorso amaranto

Il Giudice Sportivo accoglie il ricorso sulla gara Rende-Reggina dell'11 ottobre: alla società amaranto va la vittoria per 3-0 e la classifica sale a 13 punti

05 Novembre 2015 - 10:59 | di Vincenzo Comi

Reggina Calcio, ricorso accolto dal Giudice Sportivo sulla gara Rende-Reggina

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L’ASD Reggio Calabria comunica che il Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale ha accolto, con Comunicato Ufficiale n. 53, il ricorso proposto dalla società amaranto avverso la regolarità della gara Rende-Reggina, disputata a Rende l’11 ottobre scorso.

E’ stata, infatti, accertata la posizione irregolare del calciatore Marco Feraco schierato dalla squadra avversaria in occasione della partita.

Il Club, assistito dall’Avv. Mattia Grassani di Bologna, si è visto, quindi, attribuire la vittoria per 3-0 e la sua posizione attuale di classifica è di 13 punti. Sentitiringraziamenti all’Avv. Grassani ed al suo studio per la professionalità dimostrata.

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