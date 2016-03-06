Il Volta festeggia le eccellenze al femminile

L’otto Marzo si svolgerà al Liceo Scientifico “ Alessandro Volta” di Reggio Calabria un seminario di studi dal titolo “ Matematica è donna” . Nella giornata ormai convenzionalmente dedicata a festeggiare le donne, l’incontro vuole celebrare la passione, la tenacia e l’intuizione scientifica di donne che si sono distinte in ambito matematico.

Il seminario, nato da un’idea dei docenti del dipartimento di Matematica e Fisica, è stato entusiasticamente sostenuto dal Dirigente Scolastico, Professoressa Angela Maria Palazzolo, convinta della necessità di appassionare i giovani studenti allo studio della matematica attraverso percorsi di ricerca che prevedano metodologie alternative.

Dopo i saluti istituzionali del dirigente scolastico e l’introduzione ai lavori delle Professoresse Angela La Fronte e Santa Pellicanò, gli studenti presenteranno approfondimenti laboratoriali su Sophie Germain, Emmy Noether, Sophie Kovaleskaja e Ipazia, donne che hanno contribuito alla storia della matematica.

A suggellare questo straordinario incontro di personalità diverse e distanti nel tempo e nello spazio, l’intervento di un’ospite di eccezione, membro dello staff del CERN di Ginevra, la dottoressa Antonella Del Rosso, Editor del CERN Courier e del CERN Bulletin, Cernland Project Leader e Italian National Contact for Teacher programmes.

Brochure 8 marzo (2)