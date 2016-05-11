Il liceo da Vinci avvia l’applicazione gratuita ‘CoOut’

L’Associazione Mente&Relazioni, in collaborazione con il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, avvierà una sperimentazione scolastica unica nel suo genere: “CoOut”, chat attivata con il fine di supportare e sostenere psicologicamente gli studenti del liceo anche a distanza;la chat sarà attiva da lunedì 16 maggio.

Il progetto si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto tra il Liceo, l’Associazione Mente&Relazioni e i professionisti associati a PLP – Psicologi Libero Professionisti (i quali, si ricorda, dalla prima settimana di dicembre e con cadenza settimanale garantiscono gratuitamente agli studenti del liceo un servizio di Sportello di Ascolto Psicologico con le modalità esplicitate in apposite circolari). “CoOut” è un’applicazione gratuita che offre la possibilità di parlare gratuitamente con gli Psicologi e gli Psicoterapeuti di Mente&Relazioni; l’obiettivo è quello di proporre uno spazio di confronto e di promozione del benessere psicologico online, sostenuto dalla presenza di professionisti competenti regolarmente iscritti all’Ordine degli Psicologi.

Le stanze tematiche di CoOut

All’interno di CoOut sarà possibile, per gli studenti, confrontarsi su tematiche psicologiche specifiche, accedendo alle stanze tematiche “Autostima”, “Impariamo ad Imparare”, “Questioni di Cuore”, “Relazioni e Conflitti”, o chiedere supporto su questioni di ordine personale, attraverso la chat privata con il professionista. Ciascuno studente potrà contattare in chat privata un professionista, che avrà il compito di rispondere entro 24 ore.

Le chat tematiche saranno attive, invece, in giornate ed orari predefiniti; agli studenti verrà segnalato l’avvio della chat mediante notifica in app. “CoOut” non intende paragonarsi né sostituirsi ad un percorso di consulenza psicologica; rappresenta uno spazio di confronto per facilitare la comunicazione tra i professionisti e gli studenti su temi di interesse psicologico ed eventualmente, qualora possa risultare utile, consentire agli utenti interessati di orientarsi verso il servizio gratuito di ascolto attivo presso l’Istituto.

Come accedere all’applicazione

Per accedere all’applicazione gli studenti potranno collegarsi al link www.opendigital.it/app ed inserire le credenziali di accesso fornite da Mente&Relazioni.

Dopo l’accesso alla chat principale, potranno decidere se entrare all’interno di una stanza tematica o chattare privatamente con il professionista di Mente&Relazioni disponibile in quel momento.

I docenti sono invitati a leggere, nelle rispettive classi, il contenuto integrale della presente comunicazione.

Per ulteriori delucidazioni: Coordinatore di Progetto Dott.ssa Maria Muscolo presso Mente&Relazioni. Recapiti 0965.810765 – info@menterelazioni.it. Alla dott.ssa Maria Muscolo, rappresentando tutta la comunità del liceo, rivolgo i più sinceri ringraziamenti.