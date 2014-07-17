Il maestro reggino Nino Romolo: esempio di laboriosità ed ingegno

di Domenico Suraci – Ci sono tradizioni positive nella città di Reggio Calabria in tanti mestieri e settori lavorativi. Nel ramo delle auto carrozzerie la storia ha un nome: Antonino Romolo.

La passione per le auto e l’officina

Questo grande, operoso ed ingegnoso maestro della auto carrozzeria ha innata la passione per le macchine tanto che sin da ragazzo ha realizzato il suo sogno: aprire una officina per la riparazione delle carrozzerie delle autovetture.

La forma delle macchine e il rombo dei motori su veicoli, che con il passare del tempo hanno preso forma di vere opere d’arte, ha segnato il percorso di vita del sig. Nino, instaurando un feeling indissolubile con le automobili, tanto da farlo diventare in breve tempo un faro ed un punto di riferimento non solo per i reggini ma anche per tanti intenditori fuori confine.

Quando un incidente rovinava un’auto per riavere la vettura come uscita dalla fabbrica, tutti gli amanti delle quattro ruote si sono, sempre in numero maggiore, rivolti all’ormai divenuto famoso Nino Romolo che, ricostruendo le forme delle auto, mancando all’epoca i pezzi di ricambio, riconsegnava il mezzo come appena uscito dalla fabbrica: brillante e come un miracolo senza più ammaccature.

La popolarità oltre la Calabria

La ormai diffusa popolarità, di conseguenza, ha portato Romolo ad essere conosciuto e stimato anche fuori dalla Calabria tanto da essere richiesto persino da prestigiose case automobilistiche che hanno apprezzato nel tempo la capacità e l’ingegno di questo artigiano che con calma serafica, padronanza del mestiere,sguardo sicuro ed accarezzando le lamiere delle automobili ha generato una scuola di giovani artigiani che hanno, dopo che sono transitati dalla sua officina, proseguito lungo la strada tracciata dal maestro.

Oggi Nino Romolo continua con le sue idee ad essere apprezzato da importanti industrie del Nord che stanno sviluppando un’altra delle sue idee progettuali, quella di rendere ancora più affidabili le autovetture mediante il rafforzamento -tramite delle molle di sua esclusiva invenzione- da applicare nella scocca delle vetture per resistere agli urti laterali e frontali, al fine di salvaguardare tante vite umane che, purtroppo, per mancanza di adeguata sicurezza giornalmente lasciano la vita sulle strade.

Ecco un esempio positivo di laboriosità ed ingegno che va conosciuto, ammirato e valorizzato: questo è, oggi più che mai, il maestro Nino Romolo.