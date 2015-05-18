Il maggio si dipinge di solidarietà alla Gilda degli Artisti. Come ogni anno ritorna l’Iniziativa benefica dalla Gilda degli Artisti a favore di una onlus per l’infanzia.

Un regalo di compleanno donato in beneficenza

Tra tutti i modi curiosi di riciclare i regali uno è sicuramente quello più utile: chiedere ai propri amici di donare in beneficenza il denaro utilizzato per il classico regalo annuale. E’ quanto accade ogni anno a Reggio Calabria, dove il BaK (capo-gilda della Gilda degli Artisti) indica ogni anno (in prossimità del suo compleanno) un ente benefico a

cui destinare i soldi che sarebbero stati impegnati nel regalo.

La segnalazione è diretta, permettendo di donare alla onlus il denaro acquisito senza alcun genere di transito o gestione intermedia. Negli anni passati grazie ad iniziative come questa il filantropo reggino è riuscito a finanziate onlus per la condivisione del cibo e la lotta agli sprechi o aiuti umanitari ai bambini siriani in fuga dalla guerra, grazie ad un racconto per ragazzi pubblicato sul web ed i cui proventi sono andati interamente all’ente beneficiario dell’iniziativa.

La onlus scelta quest’anno: L’Albero della Vita

Quest’anno il BaK ha scelto l’onlus “L’Albero della Vita“, che tutela bambini in Italia e nel mondo dal 1997. Nel video-messaggio di presentazione dell’iniziativa ha sottolineato le condizioni preoccupanti dei bambini italiani: “pensiamo che in Italia un milione di ragazzini vive in uno stato di povertà e addirittura trentamila vivono in uno stato talmente disagiato tale da dover essere allontanati dalle loro famiglie perché vittime di violenze o abusi”.

La dimostrazione che il cuore grande di Reggio non smette mai di farsi sentire e che direttamente dal basso i piccoli aiuti possono diventare grandi risorse.

Per tutte le informazioni sull’iniziativa si può visitare il sito ilbak.it o direttamente il sito alberodellavita.org per procedere alla donazione.