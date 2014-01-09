Il Pitti Uomo 85 2014 si tinge di Rock. Tutte le novità e i brand dell’evento più atteso dell’anno

Tra performance live e oggetti di culto, la fiera della moda maschile di Firenze si tinge di rock con capsule collection e ritorni di marchi storici

di Maria Carmela Di Marte – Ha fatto il suo ingresso a Firenze alla Fortezza del Basso, e si concluderà il 7 gennaio, l’annuale evento atteso dai veterani della moda e dagli amanti del mens and womans wear, del Pitti Uomo 85, che come ogni anno unisce l’eccellenza del made in Italy alle scoperte luxury e innovative internazionali, i guru del mondo della moda alla ricerca di nuovi talentuosi artisti, l’eleganza all’estro.

Quest’anno il tema dominante è il Rock; in un’esplosione di suoni acustici tra performance live e oggetti di culto del mondo rock, il Pitti Uomo si articola in 10 tappe: Pitty Uomo, Make, dove protagonista indiscusso è l’artigianato; Pop Up Stories, I Play, con i progetti sportwears; Urban Panorama, Futuro Maschile, Touch e l’Altro Uomo, dedicati al moderno stile visionario e My Factory e New Beat(s), che danno spazio ai giovani talenti.

Le collaborazioni tra marchi: Tommy Hilfiger e Blauer

Un connubio di aziende che si mescolano insieme per dare vita a progetti speciali, come l’unione tra Tommy Hilfiger e Blauer per la creazione di una capsule collection di capispalla in edizione limitata ; mescolando il classico stile cool americano tipico di Hilfiger con la resistenza dei tessuti Blauer, questi capi interamente cerati a mano , presentano sulla manica uno stemma con doppio marchio: Blauer- Tommy Hilfiger, vendibile esclusivamente nei negozi selezionati Tommy Hilfiger in Europa, Stati Uniti, Giappone e sul sito dell’azienda.

Ma non solo, rientra in scena il marchio Acquascutum che presenta in anteprima la sua apsule collection Pony X ACF, che suggella la collaborazione tra il brand neyorkese di sneakers e il collettivo artistico e creativo Art Comes First.

Quest’ultimo ha festeggiato il suo restyling aziendale con un cocktail party su invito accompagnato dalla musica di Graziano della Nebbia.

Le new entry e i grandi marchi del Pitti

Tra le new entry al Pitti Uomo 85 vi è PRPS, il luxury denim brand statunitense che in questa occasione lancia le sue tre linee.

Grandi i marchi itali internazionali che ormai presiedono da diversi anni al Pitti, come Brunello Cucinelli, Roy Roger’s, Tonello, Peuterey , Scotch & Soda e via discorrendo.

Menswear Guest dell’evento quest’anno è Andrea Melbostad, direttore creativo di Diesel Black Gold, che presenterà la sua prima collezione uomo.

Happyness e le capsule collection

Il marchio più amato del momento, carico di originalità ed energia, Happyness , ritorna al Pitti Uomo 85 con una capsule collection dedicata a Rocky Balboa – in collaborazione con Metro Goldwin Mayer e CPLG – ed una a Emis Killa – la quale ha suggerito al brand temi, ispirazioni e modelli – oltre alla collezione autunno/inverno.

Per un totale di 1047 marchi da uomo e 74 da donna, Pitti Uomo 85 si riconferma nuovamente l’evento più atteso e seguito del mondo della moda.