Il reggino Antonino Barillà oggi si gioca la medaglia nel tiro a volo alle Olimpiadi di Rio 2016

Classe 1987, ingegnere e tiratore scelto della Marina Militare, il reggino debutta ai Giochi Olimpici nel double trap insieme a Marco Innocenti

di Laura Maria Tavella – Classe 1987,laureato in ingegneria civile, sottocapo e tiratore scelto del Centro Sportivo Agonistico della Marina Militare.

Cresciuto a pane e tiro a volo, grazie alla passione trasmessa dal nonno, Antonino Barillà è pronto a gareggiare, oggi alle 14.00, per la prima volta, ai Giochi Olimpici di Rio 2016, nella specialità double trap.

Sarà un’impresa ardua, quella del reggino Barillà, assieme al tiratore Marco Innocenti, anche perchè l’Italia non ha mai vinto l’oro in questa disciplina,ma ‘solo’ tre argenti con Albano Pera (1996), Deborah Gelisio (Sydney 2000) e Francesco D’Aniello (2008).

L’atleta, tiratore del Centro Sportivo Agonistico del Raggruppamento Subacquei e Incursori, Comsubin, già medaglia d’argento ai Campionati del Mondo 2014 e di bronzo ai Giochi Europei di Baku(Azerbaijan), proverà a vincere la medaglia più importante della sua vita, e nella vita di ogni atleta.

Noi glielo auguriamo, sostenendolo in diretta tv, su Rai 2 dalle ore 14.00.