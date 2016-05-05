Il reggino Carmelo Irto presenta l’inedito ‘Pomeriggio Nuvole’

Anche se oggi il sole splende nel cielo, da pochissimo “Pomeriggio Nuvole”, (disponibile su youtube al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=5ffSQzw43tQ) una nuova canzone di Carmelo Irto, classe ’96, un giovane Cantante emergente Reggino che con questo suo nuovo inedito riscopre la sua vena cantautorale.

La carriera di Carmelo Irto

Carmelo inizia la sua carriera nel 2010, quando inizia a prendere coscienza delle sue doti canore iniziando a studiare presso l’Accademia Musicale di Canto Moderno del M° Franco Dattola (A.M.C.M.) prendendo parte, successivamente, a lezioni private con il M° Luca Pitteri (maestro di canto delle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi e Io Canto). Nel 2012 è semifinalista al concorso musicale “Reggio Pop Music Festival”, e contemporaneamente partecipa allo stage tenuto da Vincenzo Incenzo, paroliere di brani italiani di grande successo. Nel 2015 prende parte ad un corso di specializzazione musicale presso il C.E.T. (Centro Europeo Toscolano) del M° Mogol.

Oggi invece lo vediamo nelle vesti di Cantautore, un esperienza unica come la definisce lui, che lo vede protagonista del suo nuovo inedito “Pomeriggio Nuvole”. Grazie all’unione artistica con il M° Antonio Condello (Arrangiatore, Songwriter, Cantautore e Musicista) spiega Carmelo come sia riuscito, grazie a lui, nel trasformare i suoi pensieri in musica trasformando il tutto in emozioni da trasmettere a chi lo ascolta.

Il messaggio del nuovo inedito

La sua nuova canzone sembra un elogio al NON arrendersi mai, un invito a lottare sempre anche nei momenti più grigi e bui della vita, perché credendo in noi stessi si potrà aprire uno spiraglio di luce che realizzerà i nostri sogni e le nostre speranze.

Domenico Desimone