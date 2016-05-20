Il reggino Gianclaudio Aiossa alla ‘Atene – Gibilterra’
Il motociclista reggino parte dalla città dello Stretto per un viaggio in moto attraverso l'Europa: l'orgoglio dell'amministrazione comunale
20 Maggio 2016 - 16:20 | di Vincenzo Comi
Un grande in bocca al lupo a Gianclaudio Aiossa, motociclista reggino e agente della Polizia di Stato, che il prossimo 28 maggio parteciperà alla Atene – Gibilterra.
Partendo da Reggio Calabria giungerà ad Atene, attraversando tutta l’Europa a bordo della sua compagna di viaggio una moto Honda Africa Twin, raggiungerà Gibilterra, per poi ritornare a Reggio Calabria, città natale» è quanto dichiarato dall’assessore alla Legalità ed alla Pubblica Sicurezza Giovanni Muraca.
«La sua partecipazione a questa gara ci riempie di orgoglio, Gianclaudio porterà alto il nome della nostra città in Europa e nel Mondo – ha proseguito l’assessore – l’Amministrazione Falcomatà ed i cittadini non possono non essere fieri della sua presenza ad una gara di importanza mondiale
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie