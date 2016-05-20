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Il reggino Gianclaudio Aiossa alla ‘Atene – Gibilterra’

Il motociclista reggino parte dalla città dello Stretto per un viaggio in moto attraverso l'Europa: l'orgoglio dell'amministrazione comunale

20 Maggio 2016 - 16:20 | di Vincenzo Comi

Gianclaudio Aiossa, motociclista reggino della Polizia di Stato, in partenza per la Atene-Gibilterra

Un grande in bocca al lupo a Gianclaudio Aiossa, motociclista reggino e agente della Polizia di Stato, che il prossimo 28 maggio parteciperà alla Atene – Gibilterra.

Partendo da Reggio Calabria giungerà ad Atene, attraversando tutta l’Europa a bordo della sua compagna di viaggio una moto Honda Africa Twin, raggiungerà Gibilterra, per poi ritornare a Reggio Calabria, città natale» è quanto dichiarato dall’assessore alla Legalità ed alla Pubblica Sicurezza Giovanni Muraca.

«La sua partecipazione a questa gara ci riempie di orgoglio, Gianclaudio porterà alto il nome della nostra città in Europa e nel Mondo – ha proseguito l’assessore – l’Amministrazione Falcomatà ed i cittadini non possono non essere fieri della sua presenza ad una gara di importanza mondiale

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