Il restauro del cavaliere di Marafioti. Oggi l’incontro con i restauratori
Sabato 25 luglio al Museo Archeologico di Reggio Calabria il Touring Club incontra i restauratori del cavaliere di Marafioti, elemento del tempio locrese
25 Luglio 2015 - 08:19 | di Vincenzo Comi
Il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano organizza per sabato 25 luglio alle ore 21,30, presso il Museo Nazionale Archeologico, in occasione dell’intervento di restauro del cavaliere di Marafioti promosso da Banca Intesa San Paolo in collaborazione con la soprintendenza Archeologica della Calabria, un incontro con i restauratori Sante Guido e Antonio Mantella che illustreranno le modalità con cui verrà eseguito l’intervento di restauro dell’opera.
Il tutto sarà preceduto da una illustrazione, a cura di Rossella Agostino, dell’opera elemento architettonico del tempio locrese di Marafioti esemplificazione di alto livello artistico della produzione scultorea in terracotta del V sec. a.C.
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