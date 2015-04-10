“Il ritratto e la figura”. Iscrizioni aperte per il workshop di fotografia con Luigi Saggese

C’è tempo fino al 20 Aprile prossimo per iscriversi al workshop di fotografia con Saggese dal titolo “Il ritratto e la figura“, promosso dall’associazione Il Cerchio dell’Immagine in collaborazione con Cine Sud e l’Associazione Nazionale Videografi. Il corso, che si svolgerà il 9 e il 10 maggio presso lo spazio culturale Nonsense, a Reggio Calabria, sarà un’avventura alla ricerca della bellezza, un percorso formativo sulla cultura dell’immagine insieme ad uno dei maggiori professionisti del settore.

Il docente: Saggese, fotografo ufficiale di Miss Italia

Saggese, fotografo ufficiale del concorso Miss Italia dal 1995 al 2013, vanta infatti diverse esperienze nel campo della fotografia di moda e di ritratto oltre che nella fotografia di scena in televisione ed ha al suo attivo pubblicazioni sulla stampa nazionale ed estera. Durante il workshop, inoltre, grazie alla collaborazione tra Il Cerchio dell’immagine e Fujifilm Italia, tutti i partecipanti avranno modo di provare la nuovissima fotocamera Fuji X-T1 in accoppiata con il 56mm f1.2, equivalente a 85 mm su full frame, l’ottica da ritratto per eccellenza.

Ed ancora, Dedolight, azienda leader nel settore dell’illuminazione cinematografica e fotografica, metterà a disposizione un set di luce continua LED per tutta la durata della due giorni.

Gli altri seminari del Cerchio dell’Immagine

Subito dopo il workshop, le attività del Cerchio dell’Immagine proseguiranno inoltre con gli ultimi due appuntamenti del ciclo “I Seminari del Cerchio”. Il primo, a cura di Alessandro Mallamaci e previsto per il 15 maggio prossimo, avrà per tema “Il contrasto nella fotografia digitale” mentre durante il secondo, in programma per il 19 giugno, Giovanna Catalano si occuperà del “Vintage Style in Photoshop“.

Tutti i dettagli sono reperibili al sito www.ilcerchiodellimmagine.it