Il teatro degli orrori in concerto al Teatro Auditorium Unical

Dopo il potente live dei Marlene Kuntz, la programmazione musicale del Teatro Auditorium dell’Università della Calabria prosegue con il live del Teatro degli orrori, previsto per mercoledì 23 marzo. Il concerto è uno degli appuntamenti musicali della stagione denominata “Oltre la scena” (che dallo scorso novembre ha già compreso eventi di teatro, musica classica, laboratori, rassegne cinematografiche), ed è organizzato dal Centro Arti Musica e Spettacolo dell’Unical, in collaborazione con B-Alternative Eventi.

Attivi dall’aprile del 2005, escono nel 2007 con il loro primo album, “Dell’impero delle tenebre”. Il successo di critica è immediato. Il secondo LP, “A sangue freddo”, pubblicato nel 2009, allarga il successo ad un pubblico sempre più vasto. Giovani e meno giovani si accorgono dell’esistenza di qualcosa di nuovo e dirompente nel rock italiano, e premiano gli sforzi della band riempiendo le sale di tutta Italia. È la consacrazione de Il Teatro degli Orrori nel consesso dei grandi gruppi rock italiani. Il terzo album, “Il mondo nuovo”, sarà un concept album dedicato alla figura del migrante. Un disco politicamente impegnato, e schierato dalla parte di quell’umanità dolente che lotta per la sopravvivenza e il diritto a un futuro. A inizio 2016, a tre anni di distanza dal precedente (anni durante i quali i componenti della band si sono dedicati a progetti esterni), esce il loro nuovo, omonimo, disco, “Il teatro degli orrori”. Un disco composto da dodici tracce che, come pugni, dipingono con ironia e sarcasmo l’affresco di un’Italia allo sfacelo. Un album pensato e scritto per essere suonato live, la dimensione naturale de Il Teatro degli Orrori, dove la band si esprime al meglio e sviscera tutta l’energia e la furia dei propri brani. Il teatro degli orrori sono: Francesco Valente (batteria e percussioni), Giulio Ragno Favero (basso elettrico), Gionata Mirai (chitarra elettrica) e Pierpaolo Capovilla (voce), accompagnati in questo disco da Kole Laca (tastiere elettroniche) e Marcello Batelli (chitarra elettrica).

Giovedì 7 aprile, ultimo appuntamento per la musica rock al Teatro Auditorium con la band romana de I Cani.