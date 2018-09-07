Quando sembrava che si fosse vicini ad una degna conclusione dell’indegna estate di Serie B e C, ecco che tutto torna nuovamente in bilico.

Per la giornata di oggi era prevista la sentenza del CONI sul ricorso presentato da Catania, Siena, Novara, Entella, Ternana e Pro Vercelli, inerente la decisione di Lega B e FIGC di cambiare (in corsa) il format della cadetteria da 22 a 19 squadre dopo le mancate iscrizioni di Bari, Avellino e Cesena.

E, invece, alle 19 il verdetto è stato quello di un ulteriore rinvio, con la sentenza che dovrebbe arrivare fra lunedì sera e martedì mattina. “Io per primo non avevo un’idea che avevo maturato prima, abbiamo ascoltato, rifletteremo. Credo che tra lunedì sera, massimo martedì mattina decideremo in via definitiva”: queste le parole del presidente del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni, Franco Frattini.

Un autentico scempio che dovrebbe portare la Lega Pro a decidere di posticipare ulteriormente la presentazione dei calendari prevista per domani alle ore 18.