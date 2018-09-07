Il teatro dell’assurdo: format B e calendari C, è tutto rinviato!
Verdetto rimandato tra lunedì sera e martedì mattina: i calendari della Lega Pro, attesi per domani alle 18, potrebbero slittare
07 Settembre 2018 - 19:40 | di Teo Occhiuto
Quando sembrava che si fosse vicini ad una degna conclusione dell’indegna estate di Serie B e C, ecco che tutto torna nuovamente in bilico.
Per la giornata di oggi era prevista la sentenza del CONI sul ricorso presentato da Catania, Siena, Novara, Entella, Ternana e Pro Vercelli, inerente la decisione di Lega B e FIGC di cambiare (in corsa) il format della cadetteria da 22 a 19 squadre dopo le mancate iscrizioni di Bari, Avellino e Cesena.
E, invece, alle 19 il verdetto è stato quello di un ulteriore rinvio, con la sentenza che dovrebbe arrivare fra lunedì sera e martedì mattina. “Io per primo non avevo un’idea che avevo maturato prima, abbiamo ascoltato, rifletteremo. Credo che tra lunedì sera, massimo martedì mattina decideremo in via definitiva”: queste le parole del presidente del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni, Franco Frattini.
Un autentico scempio che dovrebbe portare la Lega Pro a decidere di posticipare ulteriormente la presentazione dei calendari prevista per domani alle ore 18.
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