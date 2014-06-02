Il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico in ambito assistenziale: percorso universitario, etica, deontologia e responsabilit? professionale

Il 6 Giugno a Catanzaro presso la Sala Convegni dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno, i Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico affronteranno i principali temi della professione che maggiormente si è innovata tecnologicamente e scientificamente negli ultimi anni.

Il convegno scientifico accreditato a Catanzaro Lido

La Società Italiana per la ricerca nelle scienze biomediche e tecniche laboratoristiche TELESA e l’Associazione Italiana dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico ANTEL , hanno organizzato per la giornata del 6 giugno, nella Sala Convegni dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno in viale Crotone a Catanzaro Lido, (ore 9,00-16.30) un Convegno Scientifico accreditato dal Ministero della Salute ai fini dell’Educazione Continua in Medicina dal tema “Il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico in ambito assistenziale: dal percorso universitario, all’etica, deontologia e responsabilità professionale “.L’obiettivo del corso hanno dichiarato Francesco Mungo e Luca Signoretti, promotori dell’iniziativa, è quello di aggiornare i colleghi partecipanti sull’evoluzione del profilo professionale dei TSLB che negli ultimi anni, ha compiuto insieme alle altre professioni sanitarie una notevole trasformazione ed innovazione nel campo del percorso formativo universitario, etico, deontologico e della responsabilità professionale.

I lavori del corso saranno aperti da Salvatore Lo Presti, responsabile dell’implementazione del progetto delle Case della Salute e Gestione del S.I.S.R. della Regione Calabria. Il Presidente Nazionale dell’ANTEL, Fernando Capuano, ha ringraziato il Dipartimento della Salute e il Direttore Regionale Bruno Zito per il sostegno ricevuto, confermando la disponibilità e l’impegno dei professionisti sanitari TSLB.Durante i lavori si svolgeranno le elezioni per il nuovo direttivo Antel della Regione Calabria guidato da Francesco Mungo. Lo stesso ha evidenziato l’importanza di avviare momenti di informazione e formazione per migliorare l’identità professionale del TSLB e per partecipare attivamente alla vita associativa.

Codice deontologico e responsabilità dei relatori

I relatori del Convegno l’avvocato Marco Croce, Professore Gianni Carbone e Luca Signoretti, affronteranno le tematiche del nuovo codice deontologico elaborato dalla Confederazione Antel-Assiatel-Aitic, il valore aggiunto delle risorse umane nel campo della diagnostica e gli aspetti delle polizze integrative sulla responsabilità civile del professionista sanitario previste dal decreto Balduzzi.

Gli ultimi aggiornamenti sul DDL 1324 Lorenzin per l’istituzione degli Albi e Ordini per le Professioni Sanitarie regolamentate per legge, ma non ordinate, saranno curati da Luca Signoretti.