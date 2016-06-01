Il veganesimo come filosofia di vita?
Dalla tavola al guardaroba, il veganesimo diventa per molti una filosofia di vita e conquista anche le star della moda e dello spettacolo
01 Giugno 2016 - 10:33 | di Vincenzo Comi
di Daniela Bonanno Conti – Il veganesimo sta diventando per molti una filosofia di vita.
In questo senso si cerca nei limiti del possibile di non praticare nessuna forma di sfruttamento degli animali.
Per quanto riguarda il settore food, non ci si ciba con prodotti realizzati con parti di animali ma i consumi vengono definiti moralmente corretti. Molte star ormai da tempo adottano uno stile di vita vegano, optando per varie diete più o meno particolari da Stella McCartney, a Natalie Portman, Alicia Silverstone, Beyoncé o star del calibro di Madonna.
Anche la moda e le star iniziano a seguire tale tendenza.
Molto spesso per realizzare il nostro vestiario le case di moda usano materiali vegetali come lino e canapa, acrilici e pelli sintetiche adottando uno stile più al passo coi tempi.
Parlando invece di bizzarrie delle star, l’anno scorso la bellissima Pamela Anderson, è stata la protagonista indiscussa di una pubblicità della nuova linea di accessori vegani della stilista francese Amélie Pichard, indossando ai piedi bellissime scarpe vegane.
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