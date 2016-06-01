City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Il veganesimo come filosofia di vita?

Dalla tavola al guardaroba, il veganesimo diventa per molti una filosofia di vita e conquista anche le star della moda e dello spettacolo

01 Giugno 2016 - 10:33 | di Vincenzo Comi

Pamela Anderson con le scarpe vegane della stilista Amélie Pichard

di Daniela Bonanno Conti – Il veganesimo sta diventando per molti una filosofia di vita.

In questo senso si cerca nei limiti del possibile di non praticare nessuna forma di sfruttamento degli animali.

Per quanto riguarda il settore food,  non ci si ciba con  prodotti realizzati  con parti di animali ma i consumi vengono definiti moralmente corretti. Molte star ormai da tempo adottano uno stile di vita vegano, optando per varie diete più o meno particolari da Stella McCartney, a Natalie Portman, Alicia Silverstone, Beyoncé o star del calibro di Madonna.

Anche la moda e le star iniziano a seguire tale tendenza.

Molto spesso per realizzare il nostro vestiario le case di moda usano  materiali vegetali come lino e canapa, acrilici e pelli sintetiche adottando uno stile più al passo coi tempi.

Parlando invece di bizzarrie delle star, l’anno scorso la bellissima Pamela Anderson, è stata la protagonista indiscussa di una pubblicità della nuova linea di accessori vegani della stilista francese Amélie Pichard,  indossando ai piedi  bellissime scarpe vegane.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Cucina
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?