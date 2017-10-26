Lo ha detto Giovanni Manoccio, delegato della Presidenza per le politiche relative all’immigrazione, intervenendo alla presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2017 che si è tenuta nella Sala Oro della Cittadella regionale a Catanzaro.

Il Dossier, curato dal Centro Studi e Ricerche Idos, con la collaborazione del Centro Studi Confronti, presenta un contesto che va continuamente modificandosi e in cui gli immigrati e i loro figli assumono una rilevanza sempre maggiore dal punto di vista demografico, economico, occupazionale e socio culturale.

“Come Regione – ha detto Manoccio – stiamo lavorando per l’approvazione del Piano regionale dell’Integrazione, dopo che un mese fa il Governo ha emanato per la prima volta il Piano Nazionale di Integrazione. E stiamo cooperando con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) che ha individuato nella Calabria, l’Emilia, il Piemonte e la Città Metropolitana di Roma, i territori dove testare i Piani di Integrazione. Si tratta di un riconoscimento significativo frutto dell’impegno e delle politiche che la Regione Calabria sta mettendo in campo attraverso il sostegno all’adesione da parte dei nostri Comuni al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar). Ricordo che solo pochi giorni fa il Ministro Minniti ha siglato a Taverna un protocollo d’intesa con circa 200 Comuni calabresi che hanno deciso spontaneamente di entrare nel sistema nazionale attraverso una gestione pubblica e condivisa del fenomeno Immigrazione. Si tratta di un risultato importante considerato che siamo passati dai 7 Comuni di qualche anno fa al 50% dell’intera Calabria. Vuol dire che il modello funziona, soprattutto perché nasce dalla condivisione delle comunità attraverso i propri sindaci e poi perché non si relegano gli immigrati ai margini dei paesi ma si inseriscono nel cuore delle città, dei centri storici, rivitalizzando il tessuto economico e sociale a partire dalle scuole che spesso, nei piccoli centri, sono a rischio chiusura. Un modello di integrazione a cui si lega l’opera di diversi operatori e mediatori sociali e quindi che necessita del contributo serio di tanti professionisti. La Calabria – ha concluso Manoccio – è terra d’accoglienza, di contaminazione dal punto di vista storico, ma è anche una regione fragile da tanti punti di vista. Ecco quindi la nostra grande scommessa: vivere l’integrazione come momento di crescita, non solo sociale e culturale, ma anche sul piano economico”.