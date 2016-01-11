Importante sinergia tra istituzioni e scuole

«È fondamentale che parta dalla scuola un percorso di educazione civica e rispetto delle regole. È altrettanto importante mantenere un confronto continuo con le scuole e con i giovani studenti, perché devono avere contezza del luogo in cui si vive per essere cittadini attivi e partecipi domani». È quanto dichiarato dal consigliere comunale Riccardo Mauro, delegato del sindaco alla Città metropolitana, intervenendo al consiglio comunale dei ragazzi della scuola Pirandello-Ibico in cui si è discusso della futura Città metropolitana.

«Le domande dei bambini per capire cosa cambierà, dimostrano e confermano la curiosità che li contraddistingue – ha affermato il delegato Mauro – e ciò è importante per una formazione attiva e per una partecipazione democratica e consapevole affinché i ragazzi che saranno i cittadini attivi del domani, siano pronti a vivere nel contesto della Città metropolitana. Tali iniziative sono di crescita fondamentali, non solo per i ragazzi ma anche per le Istituzioni, che attraverso il confronto ritrovano l’essenza necessaria per ricostruire un percorso di crescita della nostra città all’insegna della condivisione, della trasparenza, della legalità».

«In tal senso assume un ruolo importante la sinergia tra le istituzioni e le scuole: informarsi e studiare non solo per la crescita personale, ma anche e soprattutto per migliorare la società in cui viviamo», ha concluso il consigliere Riccardo Mauro.