Inarrestabile l’attività caritatevole dell’Ordine Costantiniano Calabrese

Si è svolta il fine settimana scorso, presso il super market Sigma del Parco Commerciale Annunziata di Gioia Tauro, la raccolta alimentare dell’Ordine Costantiniano. Ancora una volta i tanti cavalieri, le dame ed i volontari si sono alternati per tutte e due le giornate al fine di raccogliere quante più derrate alimentari possibili. Ma il grande cuore dei calabresi ha reso ancora una volta questa attività molto semplice. Infatti come in ogni altra occasione tantissimi sono stati i nostri corregionali che hanno consentito che questa attività potesse riscuotere il più ampio successo.

Le parole del delegato vicario Aurelio Badolati

Aurelio Badolati, delegato vicario dell’ordine costantiniano, ha così commentato queste giornate: “Vedere così tanti volontari sacrificare il proprio tempo libero per le attività dell’Ordine, ma soprattutto riscuotere un così ampio successo da parte delle centinaia di calabresi che accorrono con grande generosità alle opere benefiche della delegazione calabrese, riempie il cuore di grande soddisfazione e di tanta felicità.

Siamo certi che questo nostro sassolino nel grande lago della solidarietà possa portare un minimo di sollievo ai bisognosi”

La riuscita di questi eventi confermano la bontà della programmazione della delegazione costantiniana calabrese e l’auspicio che analoghe iniziative possano presto svolgersi in altre province calabresi. Nei prossimi giorni tutte le derrate alimentari, a lunga conservazione, saranno trasferite alle parrocchie del territorio affinché possano distribuirle alle famiglie meno fortunate.

Dame, cavalieri e volontari che hanno aderito

Di seguito i nominativi delle Dame, Cavalieri, Benemeriti e Volontari che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’iniziativa: Aurelio Badolati, Pasqualino Guerrisi, Carlo Parisio, Francesco Galeano, Giovanni Surace, Gaetano Tassone, Antonio Paparo, Stefani Bruno De Zerbi, Jessica Strangio, Vittoria Borzumati, Pippo Pietropaolo, Francesco Litrico, Aldo Moncada, Roberto Bendini, Giovanbattista De Summa, Isabella Concetta Vittoria Greco, Antonio Brenna, Corrado Savasta, Maurizio Greco, Domenico Ventura, Egle Greco e Roberto Naso Carlizzi.

Cav. Pasquale La Gamba