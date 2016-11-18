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Inaugurata la mostra ELEMENTS

Una pittrice-poetessa e un fotografo dialogano sul tema dei quattro elementi alla Biblioteca comunale De Nava: ingresso gratuito fino al 2 dicembre

18 Novembre 2016 - 12:41 | di Vincenzo Comi

Inaugurazione della mostra ELEMENTS alla Biblioteca comunale De Nava di Reggio Calabria

Ieri, giovedì 17 novembre 2016, è stata inaugurata la mostra d’arte contemporanea “ELEMENTS” presso la Biblioteca Comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria.

Gli artisti e la presentazione della mostra

Il Dott. Franco Arcidiaco, che ha presieduto la conferenza presentando gli artisti Negr Art (Eleonora M. Barbaro) e Alessandro Gallo, dopo aver fatto gli onori di casa come rappresentante dell’amministrazione comunale, ha sottolineato – come uomo di cultura – la necessità di dare attenzione ai fenomeni intellettuali provenienti dalla nostra terra.

Ha soffermato lo sguardo sull’originalità e sul fermento del percorso artistico – culturale intrapreso dagli artisti: una pittrice e un fotografo che si sono uniti nello sforzo di interpretarsi a vicenda confrontandosi su un unico argomento dai grandi orizzonti.

E’ stato anche un mettersi in gioco – sottolineano gli artisti, sfidare le proprie capacità, reinventandosi e perfino combinando le arti – come nelle elaborazione grafiche di Alessandro Gallo nelle quali compaiono alcune liriche della Barbaro. La poetessa si è cimentata per la prima volta anche nella narrativa, presentando un breve racconto in cui i quattro elementi – immaginati come quattro bellissime donne – confidano a Luna le loro sofferenze e le loro lamentele verso l’Umanità.

L’allestimento stesso dell’esposizione, interamente curato da Alessandro Gallo, è stato studiato non solo per essere la quinta arte in mostra, e con l’obiettivo di mettere in evidenza il dialogo tra le opere esposte, ma come ulteriore riflessione simbolica sulla combinazione degli elementi, colonne su cui si ergono le Personalità degli Uomini e si fonda il processo creativo della Vita.

Orari di apertura e visite guidate

La mostra sarà visitabile dal 18 novembre al 2 dicembre, rispettando i seguenti orari di apertura:

Lunedì – Venerdì  dalle ore 9:00 alle ore 12:30

Lunedì e Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ingresso Gratuito.

E’ possibile prenotare visite guidate gratuite per le scolaresche.

Info e contatti:

E-mail: embarbaro@virgilio.it

Cellulare: 334 21 41 346

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