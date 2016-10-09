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Inaugurata la XIV edizione della Fiera degli sposi

Taglio del nastro per la XIV edizione: 250 aziende fino a domenica 16 ottobre, con dibattiti, dimostrazioni di cucina e il concorso degli istituti alberghieri

09 Ottobre 2016 - 12:22 | di Redazione

Fiera degli Sposi di Catanzaro, XIV edizione

Taglio del nastro per la XIV edizione della Fiera degli Sposi di Catanzaro.

250 aziende fino a domenica 16 ottobre

250 aziende accoglieranno i visitatori fino a domenica 16 ottobre presso l’area fieristica del Parco Commerciale le Fontane. “Siamo riusciti anche quest’anno a garantire qualità se non addirittura ad aumentarla – ha affermato con orgoglio Massimo Mauro direttore di Calabria Sposi La Fiera – diventando così uno degli appuntamenti fieristici nel settore matrimoni più importanti in Italia accanto a quelli di Napoli e Bari”.

E quest’anno l’offerta si è allargata: non solo wedding infatti ma anche cooking e cultura.

Dibattiti e area cooking

“Abbiamo deciso di rivolgerci anche a chi non deve sposarsi o rinnovare la casa – ha proseguito Mauro – attraverso una serie di dibattiti che inizieranno lunedì 10 ottobre alle 18.30 e dureranno fino a domenica 16 su salute e benessere, diritto di famiglia, sapori e tradizioni calabresi, ricordi tra cinema e fotografia. E ancora, abbiamo dedicato un’intera area al cooking dove verranno ospitate dimostrazioni, degustazioni e il concorso degli Istituti Alberghieri che solitamente si svolge nell’ambito della Fiera Mediterranea”. Al taglio del nastro erano presenti il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Paolo Abramo, il presidente e il direttore di Confindustria Catanzaro Daniele Rossi e Dario Lamanna, l’imprenditore Floriano Noto, il maestro orafo Michele Affidato, il presidente della Provincia di Catanzaro Enzo Bruno che ha dichiarato: “Sono veramente contento di essere qui, mi complimento con gli organizzatori della Fiera e con tutte le aziende che dimostrano che la Calabria è una regione viva e vitale, capace di produrre risorse e sviluppo”.

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