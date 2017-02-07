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Inaugurata l’isola ecologica del quartiere di Condera – FOTO

Dopo un anno di lavoro apre la nuova struttura del quartiere, pensata per ingombranti, recupero e riciclo dei materiali

07 Febbraio 2017 - 17:00 | di Redazione

La nuova isola ecologica del quartiere di Condera a Reggio Calabria

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha diffuso, tramite un post sulla sua pagina ufficiale Facebbok, la notizia dell’apertura della nuova isola ecologica del quartiere di Condera, chiamandola “L’ISOLA CHE C’È!”

Ecco il post completo:

“L’ISOLA CHE C’È!
Dopo un anno di lavoro, apre la nuova Isola Ecologica della città nel quartiere di Condera!

Un servizio moderno e funzionale per lo smaltimento corretto dei rifiuti (in particolare gli ingombranti) e il recupero e il riciclo di molti materiali.

Adesso tocca a tutti noi: con una corretta differenziazione risparmiamo risorse, riduciamo i rifiuti, tuteliamo l’ambiente, rispettiamo il decoro della città e miglioriamo la qualità della vita…la nostra e quella di chi ci sta intorno!

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